«Салават» подписал контракт с форвардом Ефремовым на год. У него 6 очков в 50 играх за «Динамо» в сезоне

Теги Салават Юлаев переходы КХЛ Динамо Владислав Ефремов Хоккей

«Салават» подписал контракт с форвардом Владиславом Ефремовым.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон. 

В минувшем сезоне Ефремов играл за московское «Динамо».

Он провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (49 – в регулярном чемпионате, 1 – в плей-офф) и набрал 6 (3+3) очков при полезности «+5». 

В составе бело-голубых нападающий провел в общей сложности 6 сезонов. С общей статистикой можно ознакомиться здесь

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33 комментария

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Hudson_Hawk
Ну и на хрен он нужен?
+12
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Rialto 82
Баширов походу подписывает тех, чьи телефоны смог найти)
+12
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+12
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Doronya
Болельщикам Салавата - Влад работяга, по самоотдаче никогда к нему вопросов не было, центров и так почти нет в России, а это не самый плохой вариант.
+11
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Rialto 82
И вот чем он лучше парней из Тороса?
+10
-1
+9
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Евгений Белоус
просто машина если судить статистике.
а что нельзя молодых своих натаскивать которые те же 6 очков могут набрать?! ещё наверное 20-30 млн заплатили
+4
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+4
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Radik_2.0
Ответ Позитивный
Техничный игрок, в меньшинстве хорош, забивает мало.
болелам Уфы в большинстве своём бесполезно что то объяснять. видят - нападающий, мало очков, и всё, дальше как в тумане. это же малоизвестный факт что полезность и объём работы игрока далеко не всегда зависит от набранных очков.
+6
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Марс Гайсин
Ещё один сбитый лëтчик
+4
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Rudenzik
На первый взгляд смотря на статистику ничего особенного, но это игрок для нижних звеньев, для меньшинства, ещё молодой, небольшая зарплата, ещё полезность +- неплохая, в его трансфере больше плюсов, чем минусов, да не забивной, обороняться тоже кому-то надо
+3
0
+3
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Rialto 82
Ответ srs
Понятно, что тренер Козлов за то чтобы не пропустить... кто забивать то будет кроме Хмеля с Шаром. Закрепить бы теперь, нет? Гусев? Войнов(сомнительно, но Мерфи, Грант или кто то из распродажи Кунь Луня ведь тоже не фонтан)? Тайнэн? Айван Морозов? Кто какие фамилии ещё знает
Я лично надеюсь, что Козлов кого-то в НХЛ/АХЛ найдёт, на Баширова надежды нет.
+3
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Позитивный
Техничный игрок, в меньшинстве хорош, забивает мало.
+2
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Rialto 82
Ответ Руслан Х
С парнями из Тороса,первый круг не прошли.🤷🏻‍♂️
Так причина в том, что топ-6 себя никак не проявил, Хмелевский бился, на этом всё.
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Rudenzik
Ответ Hudson_Hawk
Тогда почему болельщики Динамо радовались, когда появилась новость что-то покинул команду?
В Динамо перебор таких игроков, вот болельщики и ждут тех игроков, кто может набирать больше очков
+2
0
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Hudson_Hawk
Ответ Rudenzik
На первый взгляд смотря на статистику ничего особенного, но это игрок для нижних звеньев, для меньшинства, ещё молодой, небольшая зарплата, ещё полезность +- неплохая, в его трансфере больше плюсов, чем минусов, да не забивной, обороняться тоже кому-то надо
Тогда почему болельщики Динамо радовались, когда появилась новость что-то покинул команду?
+1
0
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Кеша
С плюс 5 отдаём своего центра , зато с -11 и - 5 берём со стороны . Потом Ефремов будет угощать своих - это вишенка на торте традиционная . Сопин с Кудашовым опять обосрутся и будут мямлить на совете Динамо . Жуть просто .
+2
-1
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Руслан Х
Ответ Rialto 82
И вот чем он лучше парней из Тороса?
С парнями из Тороса,первый круг не прошли.🤷🏻‍♂️
+1
0
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srs
Ответ Rialto 82
Я лично надеюсь, что Козлов кого-то в НХЛ/АХЛ найдёт, на Баширова надежды нет.
Баш это одно, не он так другой найдет. Там еще ФХР ведь страдает от нечего делать... Хмель, Хо Сенг и к ним можно добавить всего 1-го условного ахловца с НЕправильным пашпортом. Тех кто подходит под интересы сборной тоже не секрет забирают базовые клубы. Остаются неугодные’ им радуловы-гусевы
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Руслан Мухамадиев
Ответ Rialto 82
Баширов походу подписывает тех, чьи телефоны смог найти)
... кто согласится на откат.
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RusSh
Ответ Radik_2.0
болелам Уфы в большинстве своём бесполезно что то объяснять. видят - нападающий, мало очков, и всё, дальше как в тумане. это же малоизвестный факт что полезность и объём работы игрока далеко не всегда зависит от набранных очков.
Пффф, да в хоккее вообще очки не нужны, тройной аксель и ты в шоколаде.))))
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srs
Ответ hemsky
Айвана предлагал Баширову, по нему молчит... видимо его смутил рекордный минус в стате Айвана в АХЛ. Либо цена смутила, знаешь же что Беляев помимо денег еще и права заберет... Остается надежда на легионеров, молюсь чтоб передумали оставлять Снуп-Догга Ежов, Вязовой .... - Василевский Коледов - Науменков Цулыгин - Панин Варлов - Бирюков .... - Хмелевский - Пустозеров Шмелев - Шаров - Кулемин Дроздов - Лала - Башкиров Лещенко - Ефремов - Санников Сучков - Аймурзин И 1,5 места для легионера свободно.
Да, до прямого конкурента ЦСКА или АБ еще много работки... топ-6 конечно нужно закрывать и заметно увереннее
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Марс Гайсин
Ответ Марс Гайсин
Ещё один сбитый лëтчик
У нас похоже, подписывают тех, кто на фик никому не нужен.
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Bestcapper
Баширов звонит Динамо: Алё, Москва, дров не подкинете для растопки, можно гнилые даже...
Динамо: Да забирайте, вон поленнице-Ефремовице валяется, мы его несколько лет разжигали, ни черта не горит, хотели выбросить, но для растопки мож пойдет...
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Джин
интересно. еще двух достойных легов подпишут или нет. БОЛЬШОЙ ВОПРОС...На который пока нет ответа. подпишут значит все норм в СЮ. если нет то понятно что с бюджетом не все в порядке....
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strash
Зачем???
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Венер Кучербаев
Ответ hemsky
Айвана предлагал Баширову, по нему молчит... видимо его смутил рекордный минус в стате Айвана в АХЛ. Либо цена смутила, знаешь же что Беляев помимо денег еще и права заберет... Остается надежда на легионеров, молюсь чтоб передумали оставлять Снуп-Догга Ежов, Вязовой .... - Василевский Коледов - Науменков Цулыгин - Панин Варлов - Бирюков .... - Хмелевский - Пустозеров Шмелев - Шаров - Кулемин Дроздов - Лала - Башкиров Лещенко - Ефремов - Санников Сучков - Аймурзин И 1,5 места для легионера свободно.
судя по статистике и зарплате Шарова, играть он будет в первом звене. Лещенко, скорее всего, брали для второго звена. в третьем будут Алалыкин - Пустозёров - Башкиров. хорошо бы, чтобы третью вакансию легионера потратили на центра из НХЛ / АХЛ (надеюсь, хватит ума не брать Рейдеборна).
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srs
Понятно, что тренер Козлов за то чтобы не пропустить... кто забивать то будет кроме Хмеля с Шаром. Закрепить бы теперь, нет? Гусев? Войнов(сомнительно, но Мерфи, Грант или кто то из распродажи Кунь Луня ведь тоже не фонтан)? Тайнэн? Айван Морозов? Кто какие фамилии ещё знает
0
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