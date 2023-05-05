«Салават» подписал контракт с форвардом Ефремовым на год. У него 6 очков в 50 играх за «Динамо» в сезоне
«Салават» подписал контракт с форвардом Владиславом Ефремовым.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Ефремов играл за московское «Динамо».
Он провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (49 – в регулярном чемпионате, 1 – в плей-офф) и набрал 6 (3+3) очков при полезности «+5».
В составе бело-голубых нападающий провел в общей сложности 6 сезонов. С общей статистикой можно ознакомиться здесь.
а что нельзя молодых своих натаскивать которые те же 6 очков могут набрать?! ещё наверное 20-30 млн заплатили
Динамо: Да забирайте, вон поленнице-Ефремовице валяется, мы его несколько лет разжигали, ни черта не горит, хотели выбросить, но для растопки мож пойдет...