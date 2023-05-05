«Салават» подписал контракт с форвардом Ефремовым на год. У него 6 очков в 50 играх за «Динамо» в сезоне

«Салават» подписал контракт с форвардом Владиславом Ефремовым.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне играл за московское « ».

Он провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ (49 – в регулярном чемпионате, 1 – в плей-офф) и набрал 6 (3+3) очков при полезности «+5».

В составе бело-голубых нападающий провел в общей сложности 6 сезонов. С общей статистикой можно ознакомиться здесь.