Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф
Леон Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф НХЛ.
Нападающий забил гол в 5-м матче серии Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2).
Теперь на его счету 69 (24+45) баллов в 42 играх плей-офф в карьере.
Драйзайтль превзошел достижение Крэйга Симпсона (68 очков) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли в истории «Эдмонтона».
7-е место занимает Чарли Хадди (77), 6-е – Эса Тикканен (97), 5-е – Пол Коффи (103), 4-е – Гленн Андерсон (183). В тройку лидеров входят Яри Курри (202), Марк Мессье (215) и Уэйн Гретцки (252).
А ужиматься Драй будет в следующем межсезонье - ради шанса выиграть кубок с Маком лямов на 9 подпишется.