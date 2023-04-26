Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье рекорды Гленн Андерсон Пол Коффи Чарли Хадди Крэйг Симпсон Эса Тикканен Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф НХЛ.

Нападающий забил гол в 5-м матче серии Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2).

Теперь на его счету 69 (24+45) баллов в 42 играх плей-офф в карьере.

Драйзайтль превзошел достижение Крэйга Симпсона (68 очков) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли в истории «Эдмонтона».

7-е место занимает Чарли Хадди (77), 6-е – Эса Тикканен (97), 5-е – Пол Коффи (103), 4-е – Гленн Андерсон (183). В тройку лидеров входят Яри Курри (202), Марк Мессье (215) и Уэйн Гретцки (252).

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7 комментариев

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jonnysilverhand01
Один из локомотивов этой команды, наблюдать за его игрой, одно удовольствие
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Latenight Radio
Ответ Станислав Кривенко
Немец 69 в 42, канадец 63 в 42. РНХ интересно сколько? Но вообще потрясающе. Ужался бы в зп как Маккиннон на средний контракт - глядишь и норм деф был бы, и в КС дальше бы зашли.
Маккиннон нигде не ужимался. В 2016 он подписался на те деньги, на которые наиграл.
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vizaslayer
Тащер конечно Леон, мощно проводит игры
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TBFTT
В этом розыгрыше должен обходить Хадди, в следующем Тикканена и Коффи.
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Станислав Кривенко
Ответ Latenight Radio
Маккиннон нигде не ужимался. В 2016 он подписался на те деньги, на которые наиграл.
Не нравится Маккиннон, возьмём Кучерова.
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Bardownski
Ответ Станислав Кривенко
Немец 69 в 42, канадец 63 в 42. РНХ интересно сколько? Но вообще потрясающе. Ужался бы в зп как Маккиннон на средний контракт - глядишь и норм деф был бы, и в КС дальше бы зашли.
Так есть норм деф - Экхольм. Сейчас такой на рынке миллионов 8 получил бы. Да и вообще топ-4 у Эдмонтона сейчас очень даже ничего.
А ужиматься Драй будет в следующем межсезонье - ради шанса выиграть кубок с Маком лямов на 9 подпишется.
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