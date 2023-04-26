Леон Драйзайтль вышел на 8-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф НХЛ.

Нападающий забил гол в 5-м матче серии Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (6:3, 3-2).

Теперь на его счету 69 (24+45) баллов в 42 играх плей-офф в карьере.

превзошел достижение Крэйга Симпсона (68 очков) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли в истории « ».

7-е место занимает Чарли Хадди (77), 6-е – (97), 5-е – (103), 4-е – Гленн Андерсон (183). В тройку лидеров входят Яри Курри (202), Марк Мессье (215) и (252).