Третьяк об ужесточении лимита: «В 10 командах вообще не было иностранцев, разве упал уровень? Вы все придумываете. Кому-то выгодно это говорить»

Владислав Третьяк высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

«Министерство спорта утвердило на следующий год лимит в три иностранца, ничего не меняется. Ударит ли ужесточение лимита по уровню хоккея? Почему, молодежь будет играть, у нас есть игроки, ничего страшного. В этом году в 10 командах вообще не было иностранцев, разве упал уровень? Такой же уровень был, плей-офф шикарный, «Ак Барс» – ЦСКА – один из лучших финалов. Вы все придумываете только, что что-то падает. Кому-то выгодно это говорить.

Мы тратим деньги, учим детей, вы бы своего сына с пяти лет водили на хоккей. Вам бы это дорого стоило и требовало много времени, а потом бы он вырос, а на его место взяли бы хоккеистов из-за границы, как бы вы к этому отнеслись?

Мы не запрещаем легионеров, три человека – достаточно. В некоторых командах вообще нет иностранцев, и все нормально. Я не против иностранцев, таких как Ягр, которые могут принести команде успех, с которых можно взять пример. А те, которые приезжают неизвестно откуда и неизвестно как играют по статистике, нам не нужны.

Лучше у нас свои будут играть. На следующий год освобождается 50 мест для россиян. Это дело клубов, кого они возьмут – кто-то может взять молодых, кто-то игроков чуть постарше. Самое главное, что это будут россияне. Будет еще 50 человек, которые могли бы не попасть в при лимите в пять легионеров», – сказал президент Федерации хоккея России.