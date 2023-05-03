Третьяк об ужесточении лимита: «В 10 командах вообще не было иностранцев, разве упал уровень? Вы все придумываете. Кому-то выгодно это говорить»
Владислав Третьяк высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.
«Министерство спорта утвердило на следующий год лимит в три иностранца, ничего не меняется. Ударит ли ужесточение лимита по уровню хоккея? Почему, молодежь будет играть, у нас есть игроки, ничего страшного. В этом году в 10 командах вообще не было иностранцев, разве упал уровень? Такой же уровень был, плей-офф шикарный, «Ак Барс» – ЦСКА – один из лучших финалов. Вы все придумываете только, что что-то падает. Кому-то выгодно это говорить.
Мы тратим деньги, учим детей, вы бы своего сына с пяти лет водили на хоккей. Вам бы это дорого стоило и требовало много времени, а потом бы он вырос, а на его место взяли бы хоккеистов из-за границы, как бы вы к этому отнеслись?
Мы не запрещаем легионеров, три человека – достаточно. В некоторых командах вообще нет иностранцев, и все нормально. Я не против иностранцев, таких как Ягр, которые могут принести команде успех, с которых можно взять пример. А те, которые приезжают неизвестно откуда и неизвестно как играют по статистике, нам не нужны.
Лучше у нас свои будут играть. На следующий год освобождается 50 мест для россиян. Это дело клубов, кого они возьмут – кто-то может взять молодых, кто-то игроков чуть постарше. Самое главное, что это будут россияне. Будет еще 50 человек, которые могли бы не попасть в КХЛ при лимите в пять легионеров», – сказал президент Федерации хоккея России.
будь у Локомотива ещё 5ка легионеров уровня хотя бы 2го звена - обламываться бы Есмантовичу сейчас, а не оргазмы испытывать.
Ну или ещё какую-нибудь дичь "в интересах сборной".
В общем, это выдача желаемого за действительное и сработает она на тех, кто не проверит утверждений.
Ушли топы наши, очки стали набирать легионеры, топ-3 и пара защитников, Мирон был лучший.
А остальные создают давление, но не забивают, большинство отсутствует.
Играют свои россияне, даже больше - свои динамовцы, но если нет мастерства, то его нет
Третьяку покажите, а то он забыл
Уровень упал и упадет еще, зарплаты для лимиты вырастут еще больше, но лучше они от этого не станут, а будут только деградировать, ибо конкуренции 0, а место в составе гарантировано, ведь паспорт же правильный. Но 1/3яку это не понять, так что лучше отчитаться перед Шефом, что все супер
- Вот сейчас мы проедем куда надо, и вы там расскажете, что где прогнило (С) анекдот
Я что хотел сказать - спасибо большое Питеру от всей России, от всего мира за всю ту дичь, что вы сотворили и продолжаете таорить. Культурная столица, йопта. Блокада и голод вам в помощь, как говорится