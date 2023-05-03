Третьяк об ужесточении лимита: «В 10 командах вообще не было иностранцев, разве упал уровень? Вы все придумываете. Кому-то выгодно это говорить»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

«Министерство спорта утвердило на следующий год лимит в три иностранца, ничего не меняется. Ударит ли ужесточение лимита по уровню хоккея? Почему, молодежь будет играть, у нас есть игроки, ничего страшного. В этом году в 10 командах вообще не было иностранцев, разве упал уровень? Такой же уровень был, плей-офф шикарный, «Ак Барс» – ЦСКА – один из лучших финалов. Вы все придумываете только, что что-то падает. Кому-то выгодно это говорить.

Мы тратим деньги, учим детей, вы бы своего сына с пяти лет водили на хоккей. Вам бы это дорого стоило и требовало много времени, а потом бы он вырос, а на его место взяли бы хоккеистов из-за границы, как бы вы к этому отнеслись?

Мы не запрещаем легионеров, три человека – достаточно. В некоторых командах вообще нет иностранцев, и все нормально. Я не против иностранцев, таких как Ягр, которые могут принести команде успех, с которых можно взять пример. А те, которые приезжают неизвестно откуда и неизвестно как играют по статистике, нам не нужны.

Лучше у нас свои будут играть. На следующий год освобождается 50 мест для россиян. Это дело клубов, кого они возьмут – кто-то может взять молодых, кто-то игроков чуть постарше. Самое главное, что это будут россияне. Будет еще 50 человек, которые могли бы не попасть в КХЛ при лимите в пять легионеров», – сказал президент Федерации хоккея России.

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26 комментариев

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цэсемьэр
конечно же упал.
будь у Локомотива ещё 5ка легионеров уровня хотя бы 2го звена - обламываться бы Есмантовичу сейчас, а не оргазмы испытывать.
+36
-1
+35
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megaotstoi
Проблема в том, что более-менее нормального российского игрока забирает пылесоСка. Остальные формируют состав по остаточному принципу
+30
-2
+28
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jonnysilverhand01
Уровень упал и продолжит падать, зато выросли зарплаты, а ты третьяк, как обычно выслужиться перед самим высоким своим начальником и рапортуешь об очередной победе, а потом получишь очередную медальку в Кремле
+17
0
+17
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Руслан Х
А кому-то выгодно ничего не придумывать и ничего никому не говорить и не объяснять.🤷🏻‍♂️
+8
0
+8
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Олег Кузнецов
Ответ цэсемьэр
конечно же упал. будь у Локомотива ещё 5ка легионеров уровня хотя бы 2го звена - обламываться бы Есмантовичу сейчас, а не оргазмы испытывать.
В НХЛ вообще нет лимита, наверное поэтому там такой "низкий" уровень в плей-офф.)
+6
0
+6
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Bokoffsky
Уровня уже давно никакого нет...
+5
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Дмитрий9779
Упал уровень,это вы придумываете отмазки чтобы свои ошибки прикрыть.
+5
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prochel
Вы там в НХЛ расскажите, чтоб лимит ввели, а то воротчиков канадских почти не осталась. И заодно из под потолка вывести зп игроков, которые в сборной играют.
Ну или ещё какую-нибудь дичь "в интересах сборной".
+4
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Vadoniy
Упал ли уровень?)) Ч тут после финала КХЛ включил третий период NJD-NYR, да это просто другой вид спорта после КХЛ) Лет 10 назад разница в уровне не казалась настолько огромной, не знаю, НХЛ так вперёд ускакал, а из КХЛ ушли игроки вроде Мозякина, но всё же тогда различие было не настолько явно. Сейчас там совершенно другие скорости, другая плотность игры, шайба постоянно контролируется кем-то. В КХЛ нередко сидишь и думаешь "ну отдай же, вон игрок открыт", а в НХЛ таким моментов не так уж и много, мягко говоря)
В общем, это выдача желаемого за действительное и сработает она на тех, кто не проверит утверждений.
+5
-1
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Stucker
Ответ Juvestan
В футболе более-менее нормального российского игрока забирает Зенит,в хоккее более-менее нормального российского игрока забирает СКА, на СВО более-менее нормального российского человека забирает Путин, в экономике более-менее нормальные сферы забирает Путин, оставшееся - Ротенберги с Ковальчуками. Я что хотел сказать - спасибо большое Питеру от всей России, от всего мира за всю ту дичь, что вы сотворили и продолжаете таорить. Культурная столица, йопта. Блокада и голод вам в помощь, как говорится
за последнее предложение в приличных местах бьют морду
+6
-3
+3
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Al561
В Динамо очки набирали топы, Шипачев, Яшкин, Войнов, на втором плане легионеры, на третьем свои таланты.
Ушли топы наши, очки стали набирать легионеры, топ-3 и пара защитников, Мирон был лучший.
А остальные создают давление, но не забивают, большинство отсутствует.
Играют свои россияне, даже больше - свои динамовцы, но если нет мастерства, то его нет
+3
-1
+2
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Эрик Бадретдинов
🤡🤡🤡🤡🤡
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Сергей Мошкович
в остальных клубах были легионеры, это кому-то помешало?
+2
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DenSpM
КОНКУРЕНЦИЯ, -и, ж. Соперничество; борьба за достижение больших выгод,преимуществ. Торговая к. Вне конкуренции (перен.: выше всякого сравнения;разг.). II прил. конкурентный, -ая, -ое.

Третьяку покажите, а то он забыл
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
НХЛ после слов про лимит: а у нас нет никаких лимитов. У нас тоже уровень низкий?
Уровень упал и упадет еще, зарплаты для лимиты вырастут еще больше, но лучше они от этого не станут, а будут только деградировать, ибо конкуренции 0, а место в составе гарантировано, ведь паспорт же правильный. Но 1/3яку это не понять, так что лучше отчитаться перед Шефом, что все супер
+1
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Atsuktuvas
Все как обычно: если кому-то кажется, что уровень упал - просто знайте, что официально уровень стоит на уровне. И точка.
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Даня Чебыкин
вы всё врётиииии!!!
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Остап Бендер
- Кран менять смысла нет, вся система прогнила...
- Вот сейчас мы проедем куда надо, и вы там расскажете, что где прогнило (С) анекдот
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Juvestan
Ответ megaotstoi
Проблема в том, что более-менее нормального российского игрока забирает пылесоСка. Остальные формируют состав по остаточному принципу
В футболе более-менее нормального российского игрока забирает Зенит,в хоккее более-менее нормального российского игрока забирает СКА, на СВО более-менее нормального российского человека забирает Путин, в экономике более-менее нормальные сферы забирает Путин, оставшееся - Ротенберги с Ковальчуками.
Я что хотел сказать - спасибо большое Питеру от всей России, от всего мира за всю ту дичь, что вы сотворили и продолжаете таорить. Культурная столица, йопта. Блокада и голод вам в помощь, как говорится
+10
-10
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GoodZilla
Ответ мик джагер
В АК Барсе нет ни одного легионера....
Это к чему?)))
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Вячеслав Пустохин
Пока лигой рулят люди от конюшен - их все будет устраивать.
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5kywn5cddd
Если не было, зачем тогда лимит?
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Иван Стрелков
Относительно чего предлагается установить, упал уровень или нет? Относительно субъективного ощущения от предыдущих лет?
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мик джагер
В АК Барсе нет ни одного легионера....
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Алар
Но в целом эта песня про необходимость наличия иностранных спортсменов в КХЛ, а также в футболе и других видах спорта, нужна агентам и прочим жуликам страны для вывода бабла за рубеж. Это очень удобно))
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