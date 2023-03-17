Анисин о легионерах: «Финны, которые получали большие деньги, теперь хают КХЛ и Россию. Им надо закрыть дорогу сюда»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Михаил Анисин Владислав Третьяк КХЛ Дмитрий Яшкин лимит на легионеров Политика Хоккей

Михаил Анисин считает, что из Фонбет Чемпионата КХЛ надо полностью убрать легионеров.

– Обсуждаемая тема – сокращение лимита на легионеров в КХЛ. Как вы относитесь к такому решению?

– Я считаю, что это правильное решение. В связи с политической ситуацией наших хоккеистов гонят из других стран, а для чего мы платим деньги иностранцам? Они еще приезжают в КХЛ на большие контракты. Лучше эти деньги дать нашим молодыми ребятам, которыми просто надо заниматься.

Помните, как Владислав Александрович Третьяк ввел правило, что обязательно должен быть российский вратарь в команде? Посмотрите, теперь наши голкиперы лучшие в мире.

Вот в СКА ведь нет легионеров. Там играет Дмитрий Яшкин, но, я считаю, что его можно не относить к иностранцам. Он лучший бомбардир КХЛ, у него можно учиться игре на пятаке, голевому чутью.

А многие легионеры не лучше, чем наши игроки. Почему мы преклоняемся перед иностранцами? Финны, которые получали большие деньги, теперь хают КХЛ и Россию. Им вообще надо закрыть дорогу сюда.

Я считаю, что в такой политической ситуации легионеров надо полностью убрать из КХЛ. Натренируем своих ребят и, когда нашу сборную вернут на международный уровень, будем обыгрывать всех соперников, – заявил обладатель Кубка Гагарина.

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11 комментариев

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La Gushka
Спорт вне политики! Но не вне коммерции.
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ZeMa 70rus
Истину глаголит
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Uriah Heep
На мой взгляд, спорное мнение. Все-таки без легионеров уровень Лиги стал ниже. Пример СКА и принципы комплектования команды совсем не к месту. Привёл бы в пример «Локомотив», если говорить об этом. Трудно досконально понять, почему те же шведы (хотя и немногие) играют, а финны нет? Только ли материальная сторона имеет значение? Странно все это. С североамериканцами куда более понятно, ибо есть пример - НХЛ.
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Kappa Pride
например, одному финскому тренеру из ска
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antistar-Z
Ответ Marienburg
А я думал, от легионеров в первую очередь следует требовать отдачу с результатом на площадке
Ну нельзя же сказать что у всех её не было, по этому я об этом вообще молчу, это как само-собой разумеющееся, отдача в команде должна быть от всех, это залог успеха.
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Lanc
Им за игру платили деньги, а не за их мнение.
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Marienburg
Ответ antistar-Z
Сами виноваты. Носимся за легами, как за святыми. А надо требовать что бы язык учили за такие заралаты, что они получают и чемпионат делать, не как прокладку между непонятными евротурами и чм, а как самобытный сильный турнир, который действительно почетно выиграть.
А я думал, от легионеров в первую очередь следует требовать отдачу с результатом на площадке
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Booligan
Ответ mihany12
Яшкина нельзя в леги, он же а СКАААА…. А кто что говорит? Вроде только Гашек с ума сошел, а например от уфимских финов ни слова плохого не было.. Миша хорош бухать, лучшей пой
Комаров что-то бухтел, ему можно закрыть дорогу
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antistar-Z
Сами виноваты. Носимся за легами, как за святыми. А надо требовать что бы язык учили за такие заралаты, что они получают и чемпионат делать, не как прокладку между непонятными евротурами и чм, а как самобытный сильный турнир, который действительно почетно выиграть.
+5
-6
-1
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mihany12
Яшкина нельзя в леги, он же а СКАААА….
А кто что говорит?
Вроде только Гашек с ума сошел, а например от уфимских финов ни слова плохого не было..
Миша хорош бухать, лучшей пой
+4
-4
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sed3009
Миша. Какой же у тебя был талант...
+4
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