Анисин о легионерах: «Финны, которые получали большие деньги, теперь хают КХЛ и Россию. Им надо закрыть дорогу сюда»

считает, что из Фонбет Чемпионата КХЛ надо полностью убрать легионеров.

– Обсуждаемая тема – сокращение лимита на легионеров в КХЛ. Как вы относитесь к такому решению?

– Я считаю, что это правильное решение. В связи с политической ситуацией наших хоккеистов гонят из других стран, а для чего мы платим деньги иностранцам? Они еще приезжают в КХЛ на большие контракты. Лучше эти деньги дать нашим молодыми ребятам, которыми просто надо заниматься.

Помните, как Владислав Александрович Третьяк ввел правило, что обязательно должен быть российский вратарь в команде? Посмотрите, теперь наши голкиперы лучшие в мире.

Вот в ведь нет легионеров. Там играет , но, я считаю, что его можно не относить к иностранцам. Он лучший бомбардир КХЛ, у него можно учиться игре на пятаке, голевому чутью.

А многие легионеры не лучше, чем наши игроки. Почему мы преклоняемся перед иностранцами? Финны, которые получали большие деньги, теперь хают КХЛ и Россию. Им вообще надо закрыть дорогу сюда.

Я считаю, что в такой политической ситуации легионеров надо полностью убрать из КХЛ. Натренируем своих ребят и, когда нашу сборную вернут на международный уровень, будем обыгрывать всех соперников, – заявил обладатель Кубка Гагарина.