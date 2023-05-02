«Вашингтон» продлил контракт с Алексеевым на 2 года и 1,65 млн долларов
Защитник Александр Алексеев подписал новый контракт с «Вашингтоном».
Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на 2 года. Общая сумма контракта – 1,65 млн долларов.
В сезоне-2023/24 Алексеев заработает 775 тысяч долларов, в сезоне-2024/25 – 875 тысяч долларов.
В сезоне-2022/23 защитник «Кэпиталс» провел 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-2». В его активе также одна передача в четырех играх АХЛ.
Удачи там. Главное что бы давали играть. Контракт односторонный, хоть не отправят в фарм, хотя не факт.