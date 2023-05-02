«Вашингтон» продлил контракт с Алексеевым на 2 года и 1,65 млн долларов 

Теги Вашингтон НХЛ Александр Алексеев Хоккей

Защитник Александр Алексеев подписал новый контракт с «Вашингтоном».

Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на 2 года. Общая сумма контракта – 1,65 млн долларов. 

В сезоне-2023/24 Алексеев заработает 775 тысяч долларов, в сезоне-2024/25 – 875 тысяч долларов.

В сезоне-2022/23 защитник «Кэпиталс» провел 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-2». В его активе также одна передача в четырех играх АХЛ.

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6 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ GreenUfa
В Салавате когда играл провёл хороший сезон, почему то не складывается у него уже сколько лет в Вашингтоне, менять обстановку надо
После обмена Орлова закрепился в основе
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0
+4
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ФКСМ..ХКСЮ
Парню 23 года и всего 33 игры в НХЛ. До этого сезона держали надцатым звене, как говорится ни себе ни людям. Салават просил в аренду отпустить, а они мариновали его в АХЛ. В итоге пересидел в фарме. Добрался до основы, но уже не тот игрок с огромным потенциалом.
Удачи там. Главное что бы давали играть. Контракт односторонный, хоть не отправят в фарм, хотя не факт.
+5
-2
+3
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GreenUfa
В Салавате когда играл провёл хороший сезон, почему то не складывается у него уже сколько лет в Вашингтоне, менять обстановку надо
+1
0
+1
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Dimasick89
Ответ GreenUfa
В Салавате когда играл провёл хороший сезон, почему то не складывается у него уже сколько лет в Вашингтоне, менять обстановку надо
травма была серьезная
+1
0
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Владимир Самсонов
Деньги адекватные. Игрок он пока сырой
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