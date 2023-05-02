Хабаров завершил карьеру игрока. Он стал помощником главного тренера «Металлурга»

«Металлург» обновил тренерский штаб.

Клуб заключил контракты с помощниками главного тренера и Евгением Михалкевичем, а также с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем.

Кроме того, помощником главного тренера «Металлурга» станет Ярослав Хабаров. Защитник объявил о завершении игровой карьеры.

Хабаров – воспитанник магнитогорского хоккея. В минувшем сезоне он провел 27 игр в регулярном чемпионате и набрал 7 (0+7) баллов при показателе полезности «-5». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.

Хабаров дважды выигрывал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Он также играл за «Амур» и «Сибирь». Всего он провел в КХЛ 595 матчей и набрал 77 (16+61) очков при показателе полезности «+26».

Помощники главного тренера « » и , а также тренер по специальной физической подготовке Леонид Дмитриченко покинули команду.

В тренерский штаб «Металлурга» на сезон-2023/24 вошли главный тренер , помощники главного тренера Юрий Трубачев, Евгений Михалкевич и Ярослав Хабаров, тренер вратарей Клемен Мохорич и тренеры по общефизической подготовке Сергей Киприянов и Сергей Якимович.