Хабаров завершил карьеру игрока. Он стал помощником главного тренера «Металлурга»

Теги Металлург Мг Артем Чубаров Равиль Гусманов Юрий Трубачев Сергей Якимович отставки КХЛ Ярослав Хабаров Андрей Разин Евгений Михалкевич Клемен Мохорич Хоккей

«Металлург» обновил тренерский штаб.

Клуб заключил контракты с помощниками главного тренера Юрием Трубачевым и Евгением Михалкевичем, а также с тренером по общефизической подготовке Сергеем Якимовичем.

Кроме того, помощником главного тренера «Металлурга» станет Ярослав Хабаров. Защитник объявил о завершении игровой карьеры.

Хабаров – воспитанник магнитогорского хоккея. В минувшем сезоне он провел 27 игр в регулярном чемпионате и набрал 7 (0+7) баллов при показателе полезности «-5». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.

Хабаров дважды выигрывал с «Металлургом» Кубок Гагарина. Он также играл за «Амур» и «Сибирь». Всего он провел в КХЛ 595 матчей и набрал 77 (16+61) очков при показателе полезности «+26».

Помощники главного тренера «Металлурга» Артем Чубаров и Равиль Гусманов, а также тренер по специальной физической подготовке Леонид Дмитриченко покинули команду.

В тренерский штаб «Металлурга» на сезон-2023/24 вошли главный тренер Андрей Разин, помощники главного тренера Юрий Трубачев, Евгений Михалкевич и Ярослав Хабаров, тренер вратарей Клемен Мохорич и тренеры по общефизической подготовке Сергей Киприянов и Сергей Якимович.

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1 комментарий

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Максим Козлов
Об этом объявили вчера, а Sports выложил сегодня, собственно, как и всегда.
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