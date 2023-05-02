«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах с Паскуале и Майе

«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах Эдди Паскуале и Филиппом Майе.

Об этом сообщил спортивный директор магнитогорцев .

«С Паскуале и мы ведем переговоры», – сказал Гомоляко.

32-летний Паскуале провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и одержал 23 победы при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25. Также выходил на лед в 10 играх плей-офф (4 победы).

30-летний Майе стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне, в 66 матчах набрав 53 (22+31) очка. В 11 матчах плей-офф добавил 6 (1+5) баллов.