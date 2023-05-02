«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах с Паскуале и Майе

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ Эдди Паскуале ТАСС Филипп Майе Хоккей

«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах Эдди Паскуале и Филиппом Майе.

Об этом сообщил спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко.

«С Паскуале и Майе мы ведем переговоры», – сказал Гомоляко.

32-летний Паскуале провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и одержал 23 победы при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25. Также выходил на лед в 10 играх плей-офф (4 победы). 

30-летний Майе стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне, в 66 матчах набрав 53 (22+31) очка. В 11 матчах плей-офф добавил 6 (1+5) баллов. 

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5 комментариев

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Семен Бабцов
Фила надо оставлять. Он молодец. Эдика тоже, если цену не заломит. Ну и замену Василию надо воспитывать.
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krasno-siniyman
Только вчера подумал, что не зря Эдди и Майе вчера не фигурировали в прощальном сообщении от Магнитки
Плюс скорее всего еще подпишут Пресса и это будет нормальная лег бригада
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ФКСМ..ХКСЮ
Худобина в Магнитки не будет?
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