«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах с Паскуале и Майе
«Металлург» ведет переговоры о новых контрактах Эдди Паскуале и Филиппом Майе.
Об этом сообщил спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко.
«С Паскуале и Майе мы ведем переговоры», – сказал Гомоляко.
32-летний Паскуале провел 50 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и одержал 23 победы при 92,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25. Также выходил на лед в 10 играх плей-офф (4 победы).
30-летний Майе стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне, в 66 матчах набрав 53 (22+31) очка. В 11 матчах плей-офф добавил 6 (1+5) баллов.
Плюс скорее всего еще подпишут Пресса и это будет нормальная лег бригада