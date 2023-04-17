Владислав Третьяк: «Рейдеборн показал стабильный хоккей в плей-офф. Он цементировал оборону, держал ЦСКА в игре, не стушевался ни разу»
Владислав Третьяк оценил игру вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна в плей-офф.
«Он цементировал оборону, держал команду в игре, не стушевался ни разу, особенно в Санкт-Петербурге, когда они проигрывали 0:2 и могли опустить руки.
Он вытаскивал матчи, все подчищал, добиваний не было, все в себя впитывал. Для многих это было неожиданным, поскольку в чемпионате Рейдеборн был на вторых ролях, а в плей-офф показал стабильный хоккей», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.
Я новости почитал, вообще теперь уверен, что Роман Ротенберг придумал хоккей. Даже рекорды Грецки - заслуга Романа Ротенберга.