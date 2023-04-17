Владислав Третьяк: «Рейдеборн показал стабильный хоккей в плей-офф. Он цементировал оборону, держал ЦСКА в игре, не стушевался ни разу»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Адам Рейдеборн Хоккей

Владислав Третьяк оценил игру вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна в плей-офф.

«Он цементировал оборону, держал команду в игре, не стушевался ни разу, особенно в Санкт-Петербурге, когда они проигрывали 0:2 и могли опустить руки.

Он вытаскивал матчи, все подчищал, добиваний не было, все в себя впитывал. Для многих это было неожиданным, поскольку в чемпионате Рейдеборн был на вторых ролях, а в плей-офф показал стабильный хоккей», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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7 комментариев

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Габорик
Латвийский тренер воспитал шведского вратаря для ЦСКА, а президент ФХР этому рад, хотя на месте Адама мог быть Максим :)
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Б.И.С.
даже удивлён, что он так и не отметил, мол, а ключевая заслуга в этом принадлежит роману ротенбергу))
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Альберт
Ответ Габорик
Латвийский тренер воспитал шведского вратаря для ЦСКА, а президент ФХР этому рад, хотя на месте Адама мог быть Максим :)
Или Володя.
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Альф Третий
Ответ Альберт
Или Володя.
Ну просто Володя-Третьяк не мог остаться равнодушным к такому выступлению Рейдеборна. Очевидно, что он уважает игроков, которые ценят командную игру и не боятся трудностей.
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Booligan
Ответ Б.И.С.
даже удивлён, что он так и не отметил, мол, а ключевая заслуга в этом принадлежит роману ротенбергу))
Это очевидно. Куча тупых лёгких бросков, уборка из состава Гусева и Жафярова, которые играют хитро и могли обмануть вратаря соперника. Рейдеборн средний вратарь, но проблемы ему доставляли только соперники из Северстали. Что Локо, что СКА ниачом в атаке
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sheep_catcher
Ответ Б.И.С.
даже удивлён, что он так и не отметил, мол, а ключевая заслуга в этом принадлежит роману ротенбергу))
Это по дефолту уже.
Я новости почитал, вообще теперь уверен, что Роман Ротенберг придумал хоккей. Даже рекорды Грецки - заслуга Романа Ротенберга.
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