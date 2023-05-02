Рафф о вратаре «Нью-Джерси» Шмиде: «Он провел чертовски крутую серию. Игра вратарей была важным фактором»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли Линди Рафф НХЛ Акира Шмид Хоккей

Линди Рафф выделил игру вратаря «Нью-Джерси» Акиры Шмида в серии с «Рейнджерс».

«Девилс» выиграли серию первого раунда Кубка Стэнли у клуба из Нью-Йорка (4-3, 4:0 в седьмом матче). 

22-летний швейцарец заменил Витека Ванечека после двух стартовых матчей и одержал 4 победы в 5 играх (95,1% сэйвов, 2 шатаута). 

«Сегодня он отлично сыграл. И в целом провел чертовски крутую серию. Вы видите то, что он делал, но не до конца представляете себе, каково это.

Серия была тяжелой. Встречались две хорошие команды, и игра вратарей была важным фактором», – сказал главный тренер «Нью-Джерси». 

Шмид – 5-й вратарь-новичок в истории НХЛ, сыгравший на ноль в 7-м матче серии плей-офф. Он отразил 31 бросок «Рейнджерс»

5 комментариев

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Misson
Ответ Андрей Трубецкой
Главное открытие дьяволов. Посмотрим что он покажет дальше, но я думаю ему дадут просраться ребята из Каролины
У Каролины нет такого количества классных нападающих, как у НЙР. Система игры в нападении у Каролины довольно простая - создание постоянного трафика перед вратарем, броски по воротам из любых позиций и игра на добивании с отскоков. Т.е. против них надо в первую очередь "чистить" свой "пятак" и не давать защитникам "кейнс" (в первую очередь Бернсу) свободно бросать от синей линии. Мне будет интересно посмотреть на то, как бегущее и остро атакующее нападение Нью-Джерси проявит себя против крепких оборонительных редутов Каролины.
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Андрей Трубецкой
Главное открытие дьяволов. Посмотрим что он покажет дальше, но я думаю ему дадут просраться ребята из Каролины
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Why always me?!
Куросава здорово в серию вошёл. С Витьком бы точно проиграли.
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Dr. Heisenberg
Рейнджеры за всю регулярку лишь в 2 матчах не забивали голов, а тут за пять игр против Шмида дважды закончили с нулем. Шмид, конечно, молодец, но Рейнджеры поймали какую-то безголевую инфекцию в 4 из последних 5 игр.
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Авл Агерий
Ответ Андрей Трубецкой
Главное открытие дьяволов. Посмотрим что он покажет дальше, но я думаю ему дадут просраться ребята из Каролины
Каролину едва Айлендерс не выбили. А против Девилс у ураганов вообще нет шансов.
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