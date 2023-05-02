Рафф о вратаре «Нью-Джерси» Шмиде: «Он провел чертовски крутую серию. Игра вратарей была важным фактором»

Линди Рафф выделил игру вратаря «Нью-Джерси» Акиры Шмида в серии с «Рейнджерс».

«Девилс» выиграли серию первого раунда Кубка Стэнли у клуба из Нью-Йорка (4-3, 4:0 в седьмом матче).

22-летний швейцарец заменил Витека Ванечека после двух стартовых матчей и одержал 4 победы в 5 играх (95,1% сэйвов, 2 шатаута).

«Сегодня он отлично сыграл. И в целом провел чертовски крутую серию. Вы видите то, что он делал, но не до конца представляете себе, каково это.

Серия была тяжелой. Встречались две хорошие команды, и игра вратарей была важным фактором», – сказал главный тренер «Нью-Джерси».

Шмид – 5-й вратарь-новичок в истории НХЛ, сыгравший на ноль в 7-м матче серии плей-офф. Он отразил 31 бросок «Рейнджерс»