Шмид – 5-й вратарь-новичок в истории НХЛ, сыгравший на ноль в 7-м матче серии плей-офф. Он отразил 31 бросок «Рейнджерс»

Акира Шмид – 5-й вратарь-новичок в истории НХЛ с шатаутом в 7-м матче серии плей-офф.

22-летний вратарь « » отразил 31 бросок в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:0, 4-3).

В этой серии у швейцарца 4 победы и 1 поражение при 7 пропущенных шайбах (95,1% сэйвов) и 2 матчах на ноль.

стал пятым вратарем-новичком в истории лиги с шатаутом в 7-м матче серии плей-офф.

Ранее в список вошли Гленн Реш (1975 год, «Айлендерс», четвертьфинал против «Питтсбурга» – 1:0, 30 сэйвов), (1993, «Торонто», 2-й раунд против «Сент-Луиса» – 6:0, 25 сэйвов), (2006, «Анахайм», 1-й раунд против «Калгари» – 3:0, 22 сэйва) и Кэри Прайс (2008, «Монреаль», 1-й раунд против «Бостона» – 5:0, 25 сэйвов).