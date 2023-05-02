Шмид – 5-й вратарь-новичок в истории НХЛ, сыгравший на ноль в 7-м матче серии плей-офф. Он отразил 31 бросок «Рейнджерс»
Акира Шмид – 5-й вратарь-новичок в истории НХЛ с шатаутом в 7-м матче серии плей-офф.
22-летний вратарь «Нью-Джерси» отразил 31 бросок в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:0, 4-3).
В этой серии у швейцарца 4 победы и 1 поражение при 7 пропущенных шайбах (95,1% сэйвов) и 2 матчах на ноль.
Шмид стал пятым вратарем-новичком в истории лиги с шатаутом в 7-м матче серии плей-офф.
Ранее в список вошли Гленн Реш (1975 год, «Айлендерс», четвертьфинал против «Питтсбурга» – 1:0, 30 сэйвов), Феликс Потвен (1993, «Торонто», 2-й раунд против «Сент-Луиса» – 6:0, 25 сэйвов), Илья Брызгалов (2006, «Анахайм», 1-й раунд против «Калгари» – 3:0, 22 сэйва) и Кэри Прайс (2008, «Монреаль», 1-й раунд против «Бостона» – 5:0, 25 сэйвов).
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