Тарасенко впервые проиграл 7-й матч в серии Кубка Стэнли. Ранее было 5 побед

Владимир Тарасенко проиграл 7-й матч в серии Кубка Стэнли впервые за карьеру.

Форвард « » принял участие в решающей игре 1-го раунда плей-офф с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).

Ранее у россиянина было 5 побед подряд в 7-х матчах серий, все – в составе «Сент-Луиса».

Сегодня за 16:07 (4:04 – в большинстве) у 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 3».

В 7 играх текущего плей-офф на счету нападающего 4 (3+1) очка.