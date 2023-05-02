Тарасенко впервые проиграл 7-й матч в серии Кубка Стэнли. Ранее было 5 побед

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко проиграл 7-й матч в серии Кубка Стэнли впервые за карьеру.

Форвард «Рейнджерс» принял участие в решающей игре 1-го раунда плей-офф с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).

Ранее у россиянина было 5 побед подряд в 7-х матчах серий, все – в составе «Сент-Луиса».

Сегодня за 16:07 (4:04 – в большинстве) у Тарасенко 3 броска в створ ворот, полезность – «минус 3».

В 7 играх текущего плей-офф на счету нападающего 4 (3+1) очка.

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16 комментариев

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melmi
Команды которые больше всего усилились под плов провалились
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+18
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Winfated
Связался с лузерами)))
+17
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Deathspell Omega
Это потому что раньше в его команде Панарина не было...
+7
-3
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curdboy
Ответ Deathspell Omega
Подожди немного....
так для них это уже успех - проклятие первого раунда снято, можно и подрасслабиться)
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Deathspell Omega
Ответ curdboy
так для них это уже успех - проклятие первого раунда снято, можно и подрасслабиться)
100-летняя дорога к Кубку начинается с 20-летнего прохода первого раунда...
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Booligan
Как-то незаметно оказалось, что везде, где наши, там провал. Остались незаметные герои-работяги: Барби в Вегасе, Клим в нефти, Дадон в Далласе. А на востоке Боб, от которого вечно ждут чуда, его коллега по сбору удачи талантливый раздолбай Самсонов и Свеча, который в кубке не принимает участия вовсе... 5 (ПЯТЬ) человек во всём кубке, Карл!
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Einfach Safari
Ответ melmi
Команды которые больше всего усилились под плов провалились
торонта осталась
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Deathspell Omega
Ответ curdboy
ничосе Торонто провалились))
Подожди немного....
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Поговорим о разном
Ответ melmi
Команды которые больше всего усилились под плов провалились
Есть и другая крайность. Тампа не усиливалась совсем, но провалилась в отпуск.
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curdboy
ну что, теперь интересно когда, с кем, на сколько и с каким кэпхитом подпишется)
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56prost
...не поняли Рейнжеры этого парня,воротчика швейцарского-точно ,как часы
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Конифеев
Дорвался до побед :)
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Поговорим о разном
Удивительно. Особенно, что в команде есть уже опытные, хорошие игроки. А последний матч "по нулю" у клуба прошел. И Володя даже не смог одного очка взять. Странно это всё. Вроде у Володи после обмена не плохо шли дела.
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Максим Коваленко
Интересно где он будет теперь играть скоре всего он не останется в ренджерах
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curdboy
Ответ melmi
Команды которые больше всего усилились под плов провалились
ничосе Торонто провалились))
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Дмитрий Травницкий
Ответ Winfated
Связался с лузерами)))
и не говори. За 100+ лет только 4 Кубка. Хотя денег было навалом и звёзд хватало, но всегда чего-то недоставало. Ассоциация с жирными ленивыми котами или породистой домашней собакой, которой пришлось драться за кость с бродячими псами.
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