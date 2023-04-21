Тарасенко забросил 43 шайбы в плей-офф НХЛ – 4-й результат с сезона-2012/13. У Кучерова 53, у Овечкина 42

Теги рейтинги Рейнджерс Кубок Стэнли Александр Овечкин Джо Павелски НХЛ Владимир Тарасенко Никита Кучеров Ондржей Палат Хоккей

Владимир Тарасенко забросил 43 шайбы в плей-офф НХЛ – 4-й результат за последние 10 лет.

Форвард «Рейнджерс» забросил свою 2-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0 в серии первого раунда). 

В активе 31-летнего россиянина 43 гола в 92 играх плей-офф. 

С момента его дебюта в лиге в сезоне-2012/13 больше шайб в розыгрышах Кубка Стэнли забросили только Никита Кучеров («Тампа», 53 в 138 играх), Ондржей Палат («Нью-Джерси», 48 в 140) и Джо Павелски («Даллас», 44 в 106).

Тарасенко обошел Александра Овечкина («Вашингтон», 42 в 96). 

10 комментариев

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Darkhan Darkhan
пока Тарас играет хорошо, посмотрим что дальше будет
+11
0
+11
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AminO2
Ответ Непристойное предложение
ну Овечкин в ПО уже не забъет
Да, в своем 92-м матче уже не забьет.
+6
-1
+5
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вперёд спартак
если Торонто выбьет Тампу то может и к Кучерову приблизиться
+3
0
+3
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Непристойное предложение
ну Овечкин в ПО уже не забъет
+10
-8
+2
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1960лоцман
Есть возможность Павелски обойти ,Джо получил травму.
+1
0
+1
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chubrja
Кубкарь
+1
0
+1
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