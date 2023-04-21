Тарасенко забросил 43 шайбы в плей-офф НХЛ – 4-й результат с сезона-2012/13. У Кучерова 53, у Овечкина 42
Владимир Тарасенко забросил 43 шайбы в плей-офф НХЛ – 4-й результат за последние 10 лет.
Форвард «Рейнджерс» забросил свою 2-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0 в серии первого раунда).
В активе 31-летнего россиянина 43 гола в 92 играх плей-офф.
С момента его дебюта в лиге в сезоне-2012/13 больше шайб в розыгрышах Кубка Стэнли забросили только Никита Кучеров («Тампа», 53 в 138 играх), Ондржей Палат («Нью-Джерси», 48 в 140) и Джо Павелски («Даллас», 44 в 106).
Тарасенко обошел Александра Овечкина («Вашингтон», 42 в 96).
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