Тарасенко забросил 43 шайбы в плей-офф НХЛ – 4-й результат с сезона-2012/13. У Кучерова 53, у Овечкина 42

Владимир Тарасенко забросил 43 шайбы в плей-офф НХЛ – 4-й результат за последние 10 лет.

Форвард « » забросил свою 2-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли в матче с «Нью-Джерси» (5:1, 2-0 в серии первого раунда).

В активе 31-летнего россиянина 43 гола в 92 играх плей-офф.

С момента его дебюта в лиге в сезоне-2012/13 больше шайб в розыгрышах Кубка Стэнли забросили только («Тампа», 53 в 138 играх), («Нью-Джерси», 48 в 140) и («Даллас», 44 в 106).

Тарасенко обошел («Вашингтон», 42 в 96).