Задрафтованный «Миннесотой» Юров продлит контракт с «Металлургом». Это подтвердил директор клуба Гомоляко

Теги Металлург Мг Миннесота Сергей Гомоляко НХЛ КХЛ ТАСС Данила Юров Хоккей

Данила Юров подпишет новый контракт с «Металлургом»..

Об этом сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко.

«По сроку его контракта мы находимся в стадии переговоров. Но то, что он продлит его, это точно», – сказал Гомоляко.

19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 08:21.

Данила Юров выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ-2021 под общим 24-м номером.

8 комментариев

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Rialto
Ответ Сельмаш1930
Весьма странное решение, ведь в Магнитке Юрову абсолютно не доверяют и о каком развитии парня может быть речь, когда он играет менее 9 минут. Металлургу куда выгоднее вероятно приобретать средненьких АХЛовцев типа Майлле.
Ну Разин достаточно не плохо с молодёжью работает, т.ч. лучше в ММГ, чем в АХЛ.
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Фёдор Кузнецов
Юров хороший игрок, но пару лет ещё в КХЛ надо
+8
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+8
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J-12
Ответ Сельмаш1930
Весьма странное решение, ведь в Магнитке Юрову абсолютно не доверяют и о каком развитии парня может быть речь, когда он играет менее 9 минут. Металлургу куда выгоднее вероятно приобретать средненьких АХЛовцев типа Майлле.
ну если бы Воробьев остался, то лучше конечно уезжать надо был. А так с Разиным думаю у него всё получится
+8
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+8
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Сергей Косомов
Наверное правильно, что пока не едет. Сезон в КХЛ не помещает.
+7
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Олег
Правильное решение,Даниилу ещё надо поиграть
в кхл. Мясом обрости, перспективный пацан ...
+3
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PRICE
При Воробьёве надо было бы бежать, при Разине правильное решение
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Кеша
Хорошая новость ! Молодой парень сделал правильный выбор . Надеюсь , Металлург не отдаст его собирателям молодых талантов .
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