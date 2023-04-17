Задрафтованный «Миннесотой» Юров продлит контракт с «Металлургом». Это подтвердил директор клуба Гомоляко

Данила Юров подпишет новый контракт с «Металлургом»..

Об этом сообщил спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко.

«По сроку его контракта мы находимся в стадии переговоров. Но то, что он продлит его, это точно», – сказал Гомоляко.

19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 08:21.

выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ-2021 под общим 24-м номером.