Маклауд – 2-й игрок в истории «Нью-Джерси» с голом в меньшинстве в 7-м матче серии плей-офф. Он стал победным
Майкл Маклауд – 2-й игрок в истории «Нью-Джерси» с голом в меньшинстве в 7-м матче серии.
25-летний нападающий «Девилс» открыл счет в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:0, 4-3).
В итоге его первый гол в плей-офф НХЛ за карьеру стал победным в матче. Ассистентом выступил Ондржей Палат.
Маклауд – второй игрок в истории клуба и франшизы, отличившийся в меньшинстве в 7-м матче серии. Первым был Пэт Конахер в 1992 году, причем тоже в игре первого раунда против «Рейнджерс» (4:8, 3-4).
Отметим, что в регулярном чемпионате на счету Майкла было 4 шайбы в 80 играх.
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