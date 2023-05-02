Маклауд – 2-й игрок в истории «Нью-Джерси» с голом в меньшинстве в 7-м матче серии плей-офф. Он стал победным

Майкл Маклауд – 2-й игрок в истории «Нью-Джерси» с голом в меньшинстве в 7-м матче серии.

25-летний нападающий «Девилс» открыл счет в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:0, 4-3).

В итоге его первый гол в плей-офф за карьеру стал победным в матче. Ассистентом выступил .

– второй игрок в истории клуба и франшизы, отличившийся в меньшинстве в 7-м матче серии. Первым был Пэт Конахер в 1992 году, причем тоже в игре первого раунда против « » (4:8, 3-4).

Отметим, что в регулярном чемпионате на счету Майкла было 4 шайбы в 80 играх.