Маклауд – 2-й игрок в истории «Нью-Джерси» с голом в меньшинстве в 7-м матче серии плей-офф. Он стал победным

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Ондржей Палат Майкл Маклауд Хоккей

Майкл Маклауд – 2-й игрок в истории «Нью-Джерси» с голом в меньшинстве в 7-м матче серии.

25-летний нападающий «Девилс» открыл счет в решающем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:0, 4-3). 

В итоге его первый гол в плей-офф НХЛ за карьеру стал победным в матче. Ассистентом выступил Ондржей Палат

Маклауд – второй игрок в истории клуба и франшизы, отличившийся в меньшинстве в 7-м матче серии. Первым был Пэт Конахер в 1992 году, причем тоже в игре первого раунда против «Рейнджерс» (4:8, 3-4). 

Отметим, что в регулярном чемпионате на счету Майкла было 4 шайбы в 80 играх. 

3 комментария

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Гражданин товарищ барин
Маклауд, конечно, хорош. Но Палат превзошёл сам себя, обокрав Крайдера и Фокса.
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Камаз Отходов
Ну тут Палат забожил, так оттёр от шайбы Фокса и Крайдера.
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Машков Александр
Образцово-показательный гол. И Маклеод и конечно же Палат здесь были красавцы.
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