Рэпер Snoop Dogg подтвердил интерес к покупке «Оттавы»: «Я хочу вернуть хоккей в наше сообщество»

Рэпер Snoop Dogg подтвердил желание стать совладельцем клуба НХЛ.

Ранее стало известно, что рэпер примет участие в заявке предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, который рассчитывает приобрести «Оттаву».

«Поразительно, что Неко Спаркс пытается сделать в Оттаве.

С нетерпением жду возможности стать частью этой команды владельцев. Я хочу вернуть хоккей в наше сообщество», – написал музыкант.

Также канадский клуб хочет приобрести Райан Рейнольдс. Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group готовы предложить «Оттаву» более миллиарда долларов.