Рэпер Snoop Dogg подтвердил интерес к покупке «Оттавы»: «Я хочу вернуть хоккей в наше сообщество»

Теги Оттава бизнес НХЛ Хоккей

Рэпер Snoop Dogg подтвердил желание стать совладельцем клуба НХЛ.

Ранее стало известно, что рэпер примет участие в заявке предпринимателя и кинопродюсера Неко Спаркса, который рассчитывает приобрести «Оттаву».

«Поразительно, что Неко Спаркс пытается сделать в Оттаве.

С нетерпением жду возможности стать частью этой команды владельцев. Я хочу вернуть хоккей в наше сообщество», – написал музыкант.

Также канадский клуб хочет приобрести Райан Рейнольдс. Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group готовы предложить «Оттаву» более миллиарда долларов.

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10 комментариев

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mars
были Senators, станут Stoners
+3
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+3
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alex_tankist_nagibator_2010_super
А в Оттаве разрешено то, без чего Снуп Дог прожить не может?
+1
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HI MARS
Хоккейный клуб?Не баскетбольный?Не по фэн-шую как-то
0
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jonnysilverhand01
Даже не представляю их заседание правления и какие там будут приняты решения … инста Снуп Дога будет главным хедлайнером НХЛ 🤣
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Самый адовый Крикун
В какое сообщество он собирается вернуть хоккей?
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Василий Иванов
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
А в Оттаве разрешено то, без чего Снуп Дог прожить не может?
Кто же его посадит?)
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Art SM
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
А в Оттаве разрешено то, без чего Снуп Дог прожить не может?
По всей стране разрешено
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Юрий Глинский
Ответ mars
были Senators, станут Stoners
Gangstas
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Александр Филиппов
Ответ HI MARS
Хоккейный клуб?Не баскетбольный?Не по фэн-шую как-то
Ну Снуп за последние лет 10 засветился в джерси почти всех команд НХЛ. Хотя думаю он в принципе ходячая реклама )
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HI MARS
Ответ Александр Филиппов
Ну Снуп за последние лет 10 засветился в джерси почти всех команд НХЛ. Хотя думаю он в принципе ходячая реклама )
И в форме многих футбольных команд
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