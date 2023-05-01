Агент Ткачева: «Владимир не отказывался от «Авангарда». Они сказали: «Если у нас будет Хартли, мы не видим Ткачева в составе»

Шуми Бабаев назвал позицию «Авангарда» по переговорам с Владимиром Ткачевым.

Агент хоккеиста ранее заявил, что клуб предложил нападающему 95 миллионов рублей в год.

«По Ткачеву у нас с ними разговоров нет. Я им цифры не озвучивал.

Они все пытались с меня какие-то цифры достать. Сами их называют – сами опубликовывают. Сами с собой разговаривают.

Ткачев не отказывался играть в « ». Они просто прекратили переговоры. Они сказали: «Если у нас будет , мы не видим Ткачева в составе». Нет вопросов», – сказал .

Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.

Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате , набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.