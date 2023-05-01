Агент Ткачева: «Владимир не отказывался от «Авангарда». Они сказали: «Если у нас будет Хартли, мы не видим Ткачева в составе»
Шуми Бабаев назвал позицию «Авангарда» по переговорам с Владимиром Ткачевым.
Агент хоккеиста ранее заявил, что клуб предложил нападающему 95 миллионов рублей в год.
«По Ткачеву у нас с ними разговоров нет. Я им цифры не озвучивал.
Они все пытались с меня какие-то цифры достать. Сами их называют – сами опубликовывают. Сами с собой разговаривают.
Ткачев не отказывался играть в «Авангарде». Они просто прекратили переговоры. Они сказали: «Если у нас будет Боб Хартли, мы не видим Ткачева в составе». Нет вопросов», – сказал Шуми Бабаев.
Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.
Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.
В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
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