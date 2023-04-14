Ткачев хочет зарплату 120-130 млн рублей в год. Хоккеист отклонил предложение «Авангарда» («Матч ТВ»)

Владимир Ткачев отклонил предложение «Авангарда» о новом контракте.

Клуб предложил 27-летнему нападающему соглашение, но получил отказ от представителей хоккеиста по финансовым причинам, об этом сообщает «Матч ТВ».

Запросы стороны хоккеиста – зарплата в районе 120-130 миллионов рублей в год, а также бонусы, которые могут составить более 12 миллионов.

В этом сезоне оклад Ткачева составил 80 млн рублей в год.

Нападающий стал лучшим бомбардиром « » в Фонбет регулярном чемпионате , набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами «Авангарда» являются Корбан Найт и Рид Буше с окладами в районе 95 миллионов рублей.