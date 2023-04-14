Ткачев хочет зарплату 120-130 млн рублей в год. Хоккеист отклонил предложение «Авангарда» («Матч ТВ»)

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ Хоккей

Владимир Ткачев отклонил предложение «Авангарда» о новом контракте.

Клуб предложил 27-летнему нападающему соглашение, но получил отказ от представителей хоккеиста по финансовым причинам, об этом сообщает «Матч ТВ».

Запросы стороны хоккеиста – зарплата в районе 120-130 миллионов рублей в год, а также бонусы, которые могут составить более 12 миллионов.

В этом сезоне оклад Ткачева составил 80 млн рублей в год.

Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами «Авангарда» являются Корбан Найт и Рид Буше с окладами в районе 95 миллионов рублей.

13 комментариев

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Andy
Ответ Zidane0907
Источник,, Матч ТВ,,... Дальше можно не читать
А какие источники читать?
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Ковид 07.10.52
И эти люди нам рассказывают о зажравшихся футболистах...Страна военный налог вводить собирается, а этот кровососит бюджет...мало ему...в иноагенты его...или в тюрьму . а оттуда к Пригожину....
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Михаил Качалов
Мне кажется болелы скинуться должны, а то не видать кубка.
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Zidane0907
Источник,, Матч ТВ,,... Дальше можно не читать
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Dinamik1
Может ему предложить повестку в военкомат тогда сразу покладистей станет.
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Сергей Вятич
За такие деньги человек должен переламывать ключевые серии одной своей тройкой при почти любой игре остальных звеньев. Басни про вынужденные «региональные надбавки» - лишь прикрытие для желания сыграть на одном высоком мастерстве, не вынимая из себя ежегодно все до капли.
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Владимир Дьяченко
Если это так то это много.
Конечно Вова наш омич,и играет куда полезней Толчинского,который порой своим ненужным дриблингом запарывает моменты,у Вовы этого нет,шайбу у него сложно отобрать,но столько денег на мой взгляд это перебор.
Хотя если тот же 28й уйдет,можно Вову сохранить.
Хотя это всего лишь слухи,время покажет.
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catcher69
а почему не миллиардов ??? что уж там мелочиться ???
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Габорик
При потолке 900 платить 120 одному хоккеисту - это он должен быть на уровне КХЛовского Макдэвида. Конечно, у Ткачева сильный сезон был, но тут и партнёры топовые помогали.

В общем если не слух, то до свидания и Толчинского в первую тройку (если он тоже космос не запросит) вернуть :)
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ЧакЧак
лимит работает !
+4
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alexpashc1982@gmail.com
мне кажется он не просит столько, всё это трёп
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Ыжык
Можно дать, но тогда играть придется без хороших защитников.
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Серый
Пока не стоит комментировать заявления данного источника.
+3
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