Ткачев хочет зарплату 120-130 млн рублей в год. Хоккеист отклонил предложение «Авангарда» («Матч ТВ»)
Владимир Ткачев отклонил предложение «Авангарда» о новом контракте.
Клуб предложил 27-летнему нападающему соглашение, но получил отказ от представителей хоккеиста по финансовым причинам, об этом сообщает «Матч ТВ».
Запросы стороны хоккеиста – зарплата в районе 120-130 миллионов рублей в год, а также бонусы, которые могут составить более 12 миллионов.
В этом сезоне оклад Ткачева составил 80 млн рублей в год.
Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.
В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами «Авангарда» являются Корбан Найт и Рид Буше с окладами в районе 95 миллионов рублей.
Конечно Вова наш омич,и играет куда полезней Толчинского,который порой своим ненужным дриблингом запарывает моменты,у Вовы этого нет,шайбу у него сложно отобрать,но столько денег на мой взгляд это перебор.
Хотя если тот же 28й уйдет,можно Вову сохранить.
Хотя это всего лишь слухи,время покажет.
В общем если не слух, то до свидания и Толчинского в первую тройку (если он тоже космос не запросит) вернуть :)