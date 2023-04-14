Агент Ткачева: «Предложение «Авангарда» не устроило. Задача номер один – поехать в НХЛ. Я начал переговоры с клубами»
Агент Владимира Ткачева рассказал о желании договориться о переходе игрока в клуб НХЛ.
Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.
Шуми Бабаев дал комментарий о ситуации с Владимиром Ткачевым, который провел сезон в «Авангарде».
– Во-первых, с «Авангардом» был предварительный разговор и то предложение, которое было озвучено, нас не устроило.
Во-вторых, никакие цифры мы не называли, потому что основное пожелание – узнать главного тренера команды на следующий сезон. Пока его имя неизвестно, никаких переговоров нет.
Такая информация в СМИ – это наверняка вброс со стороны Омска, чтобы поставить нас в какую-то неудобную позицию. Я знаю свою работу и попросил бы именно столько, сколько хоккеист стоит.
На данном этапе никакого разговора о деньгах с нашей стороны нет, потому что у «Авангарда» нет главного тренера.
– А с другими клубами КХЛ переговоры ведутся?
– Пока нет, мы ждем Омск. Если никакой определенности от клуба не будет, то с 1 мая я начну переговоры.
И наша задача номер один – поехать в НХЛ. За океаном интерес к Владимиру есть, и я уже начал переговоры с клубами, – сказал Бабаев.
В сезоне-2021/22 Ткачев выступал в системе «Лос-Анджелеса», после чего вернулся в КХЛ.
Доедут правда не все,и всплывут в кхл,когда апетиты убавят,или в нхл проваляться.
Это классика от агентов
а при чем здесь Омск? Какая позиция? А попросил бы зная Шуми еще. больше.
А вот про НХЛ ...дерзай Ткачев. Это не КХЛ где на одном коньке можно. Там пахать надо от и до как на галерах! Сможешь- респект тебе! И денег забугорных не жалко!
SKA Horses, Avangard Hawks или Ak Bars Tatars?