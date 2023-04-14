Агент Ткачева: «Предложение «Авангарда» не устроило. Задача номер один – поехать в НХЛ. Я начал переговоры с клубами»

Агент Владимира Ткачева рассказал о желании договориться о переходе игрока в клуб НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.

дал комментарий о ситуации с , который провел сезон в « ».

– Во-первых, с «Авангардом» был предварительный разговор и то предложение, которое было озвучено, нас не устроило.

Во-вторых, никакие цифры мы не называли, потому что основное пожелание – узнать главного тренера команды на следующий сезон. Пока его имя неизвестно, никаких переговоров нет.

Такая информация в СМИ – это наверняка вброс со стороны Омска, чтобы поставить нас в какую-то неудобную позицию. Я знаю свою работу и попросил бы именно столько, сколько хоккеист стоит.

На данном этапе никакого разговора о деньгах с нашей стороны нет, потому что у «Авангарда» нет главного тренера.

– А с другими клубами переговоры ведутся?

– Пока нет, мы ждем Омск. Если никакой определенности от клуба не будет, то с 1 мая я начну переговоры.

И наша задача номер один – поехать в . За океаном интерес к Владимиру есть, и я уже начал переговоры с клубами, – сказал Бабаев.

В сезоне-2021/22 Ткачев выступал в системе «Лос-Анджелеса», после чего вернулся в КХЛ.