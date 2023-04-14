Агент Ткачева: «Предложение «Авангарда» не устроило. Задача номер один – поехать в НХЛ. Я начал переговоры с клубами»

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Агент Владимира Ткачева рассказал о желании договориться о переходе игрока в клуб НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что сторона хоккеиста запрашивает зарплату для игрока в размере 120-130 миллионов рублей в год.

Шуми Бабаев дал комментарий о ситуации с Владимиром Ткачевым, который провел сезон в «Авангарде».

– Во-первых, с «Авангардом» был предварительный разговор и то предложение, которое было озвучено, нас не устроило.

Во-вторых, никакие цифры мы не называли, потому что основное пожелание – узнать главного тренера команды на следующий сезон. Пока его имя неизвестно, никаких переговоров нет.

Такая информация в СМИ – это наверняка вброс со стороны Омска, чтобы поставить нас в какую-то неудобную позицию. Я знаю свою работу и попросил бы именно столько, сколько хоккеист стоит.

На данном этапе никакого разговора о деньгах с нашей стороны нет, потому что у «Авангарда» нет главного тренера.

– А с другими клубами КХЛ переговоры ведутся?

– Пока нет, мы ждем Омск. Если никакой определенности от клуба не будет, то с 1 мая я начну переговоры.

И наша задача номер один – поехать в НХЛ. За океаном интерес к Владимиру есть, и я уже начал переговоры с клубами, – сказал Бабаев.

В сезоне-2021/22 Ткачев выступал в системе «Лос-Анджелеса», после чего вернулся в КХЛ.

27 комментариев

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Владимир Дьяченко
1й пошел,ща все игроки ’поедут’ в нхл.
Доедут правда не все,и всплывут в кхл,когда апетиты убавят,или в нхл проваляться.
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Владимир Бердник
А что кто-то в КХЛ может дать 130 лямов ?
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Евгений Чачило
Год назад не нужен был в НХЛ, а тут сразу очередь прям образовалась.
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ЧакЧак
если в нхл...то и двух своих по звену надо брать...без них он никто
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Pronger
Жафяров так же года 3 в НХЛ ехал))
Это классика от агентов
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Юрец55
А название статьи из чего высосали? Вообще ничего общего с самой статьёй
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bars1998
Я думаю если Омск хочет прям сохранить Ткачева надо пытаться предложить ему 90-100 лям оклад плюс бонусы лям так 50 за топ 3 бомбадиров лиги, ( Бонусы за топ бомбадиров не учитываются в потолке) С учётом их тройки с Буше и Найтом выбить этот бонус более чем реально, в этом году он в топ 3 был уже ,с учётом ужасного старта Омска в регулярке)
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urec18@mail.ru
Ткача за океаном поломают, мелкая рыбешка
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Сергей Бакин
пристрелить уже этого еврея. задолбал уже всё КХЛ
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bars1998
короче за 100 лям с Омском договорятся в итоге😁
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cnfc
"... это наверняка вброс со стороны Омска, чтобы поставить нас в какую-то неудобную позицию. Я знаю свою работу и попросил бы именно столько, сколько хоккеист стоит"

а при чем здесь Омск? Какая позиция? А попросил бы зная Шуми еще. больше.
А вот про НХЛ ...дерзай Ткачев. Это не КХЛ где на одном коньке можно. Там пахать надо от и до как на галерах! Сможешь- респект тебе! И денег забугорных не жалко!
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КараТэ
Ответ waleri
А какая игроку разница кто будет коучем? Сегодня один, а через несколько туров запросто могут и поменять. Вот для чего вся эта демагогия, если озвучена задача номер один - НХЛ.
Большая разница для любого игрока
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waleri
А какая игроку разница кто будет коучем? Сегодня один, а через несколько туров запросто могут и поменять. Вот для чего вся эта демагогия, если озвучена задача номер один - НХЛ.
+2
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+2
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Евгений Кузнецов
Миннесота продлила Годро на 2млн, а здесь это полено просит столько же.)
+3
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Donbass
Ответ xoms
Он вроде уже был за океаном, или нет?
Был.
+1
0
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Donbass
Начался стандартный межсезонный шантаж со стороны игрока и его агента. Но уже все видели чего он стоит в НХЛ и спроса там на него 0,0 %
+6
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jonnysilverhand01
В НХЛ тебя ? 😂
+1
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xoms
Он вроде уже был за океаном, или нет?
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Rialto
Ответ Ыжык
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Если в его фразе есть слово "НХЛ", то точно брешит)))
+2
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Rialto
Каждый год одна и та же песня
+8
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Clever_mind
Мне кажется это эгоизм - просить такую зарплату. Кубковые перспективы организации, которая выпишет такой оклад, сводятся к минимуму
+1
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Габорик
Ну за 120 миллионов рублей в НХЛ вполне может подписаться :)
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Poland in the Space
Понеслась коза по ипподрому.
SKA Horses, Avangard Hawks или Ak Bars Tatars?
+3
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Ыжык
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Ыжык
Ответ Mi4eL
Ой блин опять он клиента тащит в НХЛ. Ну зачем Ткачеву НХЛ? не получается у него там по разным причинам. тут он звезда. ну что ты всех в НХЛ то
Да куда он его тащит? Цену он клиенту набивает вот и вся НХЛ.
+15
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