«Северсталь» продлила контракт с Пыленковым на 2 года. «Тампа» интересовалась 22-летним защитником

Теги Северсталь Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Даниил Пыленков Николай Канаков Хоккей

«Северсталь» продлила контракт с защитником Даниилом Пыленковым на 2 года.

Об этом сообщил директор череповецкого клуба Николай Канаков.

По ходу сезона-2022/23 Пыленков был обменян из СКА в «Северсталь».

На счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+11».

В плей-офф – 5 (1+4) очков в 7 матчах серии первого раунда с ЦСКА.

Сообщалось, что у Даниила было предложение от «Тампы», которой принадлежат права на него в НХЛ. Он был выбран «Лайтнинг» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.

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3 комментария

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Shemyakinnen
А вот это уже достойные новости!
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LOsP06GH
Зря, надо было ехать. В Тампе умеют выводить проспектов на проектную мощность!
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Том
Пыленков же в Динамо вместо Скоренова
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