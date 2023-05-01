«Северсталь» продлила контракт с Пыленковым на 2 года. «Тампа» интересовалась 22-летним защитником
«Северсталь» продлила контракт с защитником Даниилом Пыленковым на 2 года.
Об этом сообщил директор череповецкого клуба Николай Канаков.
По ходу сезона-2022/23 Пыленков был обменян из СКА в «Северсталь».
На счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+11».
В плей-офф – 5 (1+4) очков в 7 матчах серии первого раунда с ЦСКА.
Сообщалось, что у Даниила было предложение от «Тампы», которой принадлежат права на него в НХЛ. Он был выбран «Лайтнинг» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.
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