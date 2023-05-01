«Северсталь» продлила контракт с Пыленковым на 2 года. «Тампа» интересовалась 22-летним защитником

«Северсталь» продлила контракт с защитником Даниилом Пыленковым на 2 года.

Об этом сообщил директор череповецкого клуба .

По ходу сезона-2022/23 был обменян из СКА в « ».

На счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «+11».

В плей-офф – 5 (1+4) очков в 7 матчах серии первого раунда с ЦСКА.

Сообщалось, что у Даниила было предложение от « », которой принадлежат права на него в НХЛ. Он был выбран «Лайтнинг» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.