Пыленков может продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложение от «Тампы» (Metaratings)
Защитник Даниил Пыленков с большой долей вероятности продолжит карьеру в НХЛ.
Как сообщает Metaratings, у игрока есть предложение от «Тампы».
Срок контракта Пыленкова с «Северсталью» истекает 30 апреля.
В сезоне-2022/23 на счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 7 матчей и набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности «-2».
Пыленков был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.
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