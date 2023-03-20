Пыленков может продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложение от «Тампы» (Metaratings)

Теги Северсталь возможные переходы Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Даниил Пыленков Хоккей

Защитник Даниил Пыленков с большой долей вероятности продолжит карьеру в НХЛ.

Как сообщает Metaratings, у игрока есть предложение от «Тампы».

Срок контракта Пыленкова с «Северсталью» истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 на счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 7 матчей и набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности «-2».

Пыленков был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.

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5 комментариев

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HockeyMan
Ответ raspisanie77
Тампа опять всех обманет и из №196 сделает игрока основы?
Это не Тампа всех обманен, а Пыленков в том возрасте еще не был таким крутым игроком
0
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raspisanie77
Тампа опять всех обманет и из №196 сделает игрока основы?
+2
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+2
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bold
Еще годик бы поиграл в КХл , а так наверно в фарм поедет , а так логично …почему у него не может быть предложения от Клуба , который его задрафтовал.
0
0
0
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HockeyMan
Пыленков если честно в полном порядке.
+7
-1
+6
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йозе марино
кража драфта?)
+1
-1
0
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