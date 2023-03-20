Пыленков может продолжить карьеру в НХЛ. У него есть предложение от «Тампы» (Metaratings)

Защитник Даниил Пыленков с большой долей вероятности продолжит карьеру в НХЛ.

Как сообщает Metaratings, у игрока есть предложение от « ».

Срок контракта Пыленкова с «Северсталью» истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 на счету 22-летнего защитника 21 (4+17) очко в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 7 матчей и набрал 5 (1+4) баллов при показателе полезности «-2».

Пыленков был выбран «Тампой» на драфте НХЛ-2021 под общим 196-м номером.