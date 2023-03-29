Пыленков о «Тампе»: «Здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ. Нужно отдышаться и принять правильное решение»
Защитник «Северстали» Даниил Пыленков ответил на вопрос о возможном отъезде в «Тампу».
– 30 апреля вы становитесь ограниченно свободным агентом. Что дальше?
– Впервые в своей профессиональной карьере стал ограниченно свободным агентом. Сезон только завершился, поэтому рано что-то комментировать.
В КХЛ все права на меня принадлежат «Северстали», благодарен этой команде и ее болельщикам за поддержку в прошедшем сезоне.
– Говорят, что на переговоры выходит «Тампа», которая два года назад выбрала вас на драфте.
– Это здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ последнего десятилетия. НХЛ – это мечта любого хоккеиста. Но сейчас нужно немного отдышаться и принять правильное решение, – сказал 22-летний игрок.
Если позовут конечно.
А то в какой-нибудь команде Йозе Марино зачахнешь здесь.