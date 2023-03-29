Пыленков о «Тампе»: «Здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ. Нужно отдышаться и принять правильное решение»

Защитник «Северстали» ответил на вопрос о возможном отъезде в « ».

– 30 апреля вы становитесь ограниченно свободным агентом. Что дальше?

– Впервые в своей профессиональной карьере стал ограниченно свободным агентом. Сезон только завершился, поэтому рано что-то комментировать.

В все права на меня принадлежат « », благодарен этой команде и ее болельщикам за поддержку в прошедшем сезоне.

– Говорят, что на переговоры выходит «Тампа», которая два года назад выбрала вас на драфте.

– Это здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ последнего десятилетия. – это мечта любого хоккеиста. Но сейчас нужно немного отдышаться и принять правильное решение, – сказал 22-летний игрок.