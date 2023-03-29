Пыленков о «Тампе»: «Здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ. Нужно отдышаться и принять правильное решение»

Теги Северсталь возможные переходы Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Даниил Пыленков Хоккей

Защитник «Северстали» Даниил Пыленков ответил на вопрос о возможном отъезде в «Тампу». 

– 30 апреля вы становитесь ограниченно свободным агентом. Что дальше?

– Впервые в своей профессиональной карьере стал ограниченно свободным агентом. Сезон только завершился, поэтому рано что-то комментировать.

В КХЛ все права на меня принадлежат «Северстали», благодарен этой команде и ее болельщикам за поддержку в прошедшем сезоне. 

– Говорят, что на переговоры выходит «Тампа», которая два года назад выбрала вас на драфте.

– Это здорово, что есть интерес со стороны одного из лучших клубов НХЛ последнего десятилетия. НХЛ – это мечта любого хоккеиста. Но сейчас нужно немного отдышаться и принять правильное решение, – сказал 22-летний игрок.

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4 комментария

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curdboy
Писал уже, но повторю и здесь. Если есть желание прогрессировать и твёрдая решимость прорываться дальше, то стоит попробовать. Сейчас хотя бы в Сиракьюз попасть, как раз перед ПО, пообвыкнуться к такому хоккею. У Коула контракт заканчивается. И перед глазами примеры Пербикса (который по произведённому впечатлению уже продление с повышением зп), уже можно сказать игрока основы, и Рэддиша, который прямо сейчас не без ошибок, но начинает прибавлять и отвоёвывает место в составе (сегодня даже больше Пербикса сыграл) и на пару с Флери заставляют отправлять в скрэтч Богосяна с тем же Коулом. Всё в руках Даниила.
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*BG*
Ответ Евгений Мешков
я не очень понимаю, как Пыленков будет играть в Тампе, если он в СКА на скамейке был и по итогу пошел на обмен. При том, что в СКА в лидерах обороны Никишин, который на год младше Пыленкова. Скорее всего это год-два в Сиракьюз, смотря как будет прогрессировать. Прогрессировать то есть куда
А может он и был на скамейке СКА, и пошел на обмен, из-за того, что не захотел продлевать с ними контракт?
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Евгений Мешков
я не очень понимаю, как Пыленков будет играть в Тампе, если он в СКА на скамейке был и по итогу пошел на обмен. При том, что в СКА в лидерах обороны Никишин, который на год младше Пыленкова. Скорее всего это год-два в Сиракьюз, смотря как будет прогрессировать. Прогрессировать то есть куда
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ARAMIS777
Езжай Даня,езжай.
Если позовут конечно.
А то в какой-нибудь команде Йозе Марино зачахнешь здесь.
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