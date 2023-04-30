Зислис о будущем Гусева: «Его стратегия – отсидеться в Северной Америке и вернуться в КХЛ по ходу сезона. Ничего нового»

Михаил Зислис сказал, что Никита Гусев вновь хочет вернуться в КХЛ по ходу сезона.

В двух последних сезонах нападающий присоединялся к по ходу регулярного чемпионата.

В сезоне-2022/23 он был выведен из основного состава команды во время плей-офф.

Сообщалось, что 30-летний игрок не будет выступать за СКА в следующем сезоне. Интерес к нему проявляют « », « » и « ».

«Тоже слышал про эту стратегию Никиты Гусева. Отсидеться в Северной Америке и вернуться в по ходу сезона. Ничего нового.

Но он многого добился в карьере, поэтому имеет право поступать так, как считает нужным», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале, процитировав сообщение из канала «Антихоккей».

«По нашей информации, Никита Гусев отправился в США, где его супруга недавно родила третьего ребенка. Нападающий планирует снова разыграть карту с отъездом в НХЛ, на самом деле просто не желая в очередной раз проходить предсезонную подготовку в России», – говорится в исходном сообщении.