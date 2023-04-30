Зислис о будущем Гусева: «Его стратегия – отсидеться в Северной Америке и вернуться в КХЛ по ходу сезона. Ничего нового»

Теги Авангард СКА Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Михаил Зислис Хоккей

Михаил Зислис сказал, что Никита Гусев вновь хочет вернуться в КХЛ по ходу сезона.

В двух последних сезонах нападающий присоединялся к СКА по ходу регулярного чемпионата.

В сезоне-2022/23 он был выведен из основного состава команды во время плей-офф. 

Сообщалось, что 30-летний игрок не будет выступать за СКА в следующем сезоне. Интерес к нему проявляют «Динамо», «Спартак» и «Авангард». 

«Тоже слышал про эту стратегию Никиты Гусева. Отсидеться в Северной Америке и вернуться в КХЛ по ходу сезона. Ничего нового.

Но он многого добился в карьере, поэтому имеет право поступать так, как считает нужным», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале, процитировав сообщение из канала «Антихоккей». 

«По нашей информации, Никита Гусев отправился в США, где его супруга недавно родила третьего ребенка. Нападающий планирует снова разыграть карту с отъездом в НХЛ, на самом деле просто не желая в очередной раз проходить предсезонную подготовку в России», – говорится в исходном сообщении. 

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8 комментариев

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Enich
Гусев просто живет там, где ему комфортно - США. Зарабатывает там, где востребован - Россия. В сша у него дом, здесь - работа. Чего непонятного в этом простом примере?:))
Любой нормальный человек от работы отдыхает дома.
+27
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sashkaaa
Кто это??
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Gord Lane
Не далее как в феврале Зислис написал, что Гусев сразу по окончании сезона передать в Локомотив Ярославль. Локо теперь будет играть в НХЛ?
+1
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Виталий Руденко
Ответ sashkaaa
Кто это??
Олимпийский чемпион
0
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Mikhail Zislis
Ответ Gord Lane
Не далее как в феврале Зислис написал, что Гусев сразу по окончании сезона передать в Локомотив Ярославль. Локо теперь будет играть в НХЛ?
Можно цитату.
0
0
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