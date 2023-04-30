Агент Гусева: «Рассматриваем все предложения, но московский регион – более предпочтительный вариант»

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Никита Гусев Александр Черных Динамо Чемпионат.com Хоккей

Агент Никиты Гусева сообщил о желании хоккеиста играть в московском регионе.

Роман Ротенберг сообщил, что СКА и нападающий договорились о расторжении контракта.

Таким образом, Никита Гусев получит статус неограниченно свободного агента и сможет сам принять решение о своем следующем клубе.

Ранее сообщалось, что интерес к хоккеисту проявляют «Спартак» и московское «Динамо».

«Мы рассматриваем предложения всех клубов, но более предпочтительным вариантом является московский регион», – сообщил Александр Черных.

5 комментариев

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Виталий Макеев
ПО ПОВОДУ ДИНАМО, ПОД НЕГО НУЖНЫ ИГРОКИ ТАКОГО ЖЕ УРОВНЯ. А У ДИНАМО ЕСТЬ БАБКИ? ИЛИ КАК ШИПА , ОДИН БУДЕТ КЛУБ ТАЩИТЬ.
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Виталий Макеев
ПО ПОВОДУ ДИНАМО, ПОД НЕГО НУЖНЫ ИГРОКИ ТАКОГО ЖЕ УРОВНЯ. А У ДИНАМО ЕСТЬ БАБКИ? ИЛИ КАК ШИПА , ОДИН БУДЕТ КЛУБ ТАЩИТЬ.
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Miknik
Непонятно зачем он Динамо с такой личкой, в первом раунде пошуметь.
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крок 58
Ответ Виталий Макеев
ПО ПОВОДУ ДИНАМО, ПОД НЕГО НУЖНЫ ИГРОКИ ТАКОГО ЖЕ УРОВНЯ. А У ДИНАМО ЕСТЬ БАБКИ? ИЛИ КАК ШИПА , ОДИН БУДЕТ КЛУБ ТАЩИТЬ.
Когда и кого тащил шипа в одного?))
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крок 58
Ответ крок 58
Когда и кого тащил шипа в одного?))
Вегас только если
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