Агент Гусева: «Рассматриваем все предложения, но московский регион – более предпочтительный вариант»

Агент Никиты Гусева сообщил о желании хоккеиста играть в московском регионе.

Роман Ротенберг сообщил, что СКА и нападающий договорились о расторжении контракта.

Таким образом, получит статус неограниченно свободного агента и сможет сам принять решение о своем следующем клубе.

Ранее сообщалось, что интерес к хоккеисту проявляют « » и московское « ».

«Мы рассматриваем предложения всех клубов, но более предпочтительным вариантом является московский регион», – сообщил .