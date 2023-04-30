Агент Гусева: «Рассматриваем все предложения, но московский регион – более предпочтительный вариант»
Агент Никиты Гусева сообщил о желании хоккеиста играть в московском регионе.
Роман Ротенберг сообщил, что СКА и нападающий договорились о расторжении контракта.
Таким образом, Никита Гусев получит статус неограниченно свободного агента и сможет сам принять решение о своем следующем клубе.
Ранее сообщалось, что интерес к хоккеисту проявляют «Спартак» и московское «Динамо».
«Мы рассматриваем предложения всех клубов, но более предпочтительным вариантом является московский регион», – сообщил Александр Черных.
5 комментариев