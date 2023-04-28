«Авангард» включился в борьбу за Гусева и готов предложить ему более высокую зарплату, чем «Динамо» и «Спартак» («СЭ»)
«Авангард» включился в борьбу за форварда Никиту Гусева.
30-летний форвард в ближайшее время должен расторгнуть контракт со СКА и стать неограниченно свободным агентом.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб активно интересуется Гусевым. На игрока также претендуют московские «Динамо» и «Спартак».
При этом «Авангард» готов предложить игроку более высокую зарплату.
В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков.
В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков. По ходу серии с ЦСКА нападающий был выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга.
Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)
Шуми агент и он с игроками всё согласовывает и выбивает им лучшие условия - это его работа.
А работа менеджеров взять крутого игрока за 3 копейки.