«Авангард» включился в борьбу за Гусева и готов предложить ему более высокую зарплату, чем «Динамо» и «Спартак» («СЭ»)

Теги Авангард СКА Спартак возможные переходы КХЛ Никита Гусев Динамо Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Авангард» включился в борьбу за форварда Никиту Гусева.

30-летний форвард в ближайшее время должен расторгнуть контракт со СКА и стать неограниченно свободным агентом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб активно интересуется Гусевым. На игрока также претендуют московские «Динамо» и «Спартак».

При этом «Авангард» готов предложить игроку более высокую зарплату.

В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков.

В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков. По ходу серии с ЦСКА нападающий был выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга. 

Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)

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24 комментария

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Ыжык
Я так понимаю из Авангарда потихоньку выпирают всех клиентов цыгана.
+13
-4
+9
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Максим Селезнёв
Ответ Альфа Консалтинг
в Омск не хочет скорее всего
Хороший город миллионник, всё там есть для жизни и отдыха,понятно что не Москва ,но всё же.
+12
-6
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lidia
Ответ Альфа Консалтинг
не понял почему тебя заминусовали, ну по сравнению с СПб и МСК скучновато будет конечно в Омске
когда есть деньги.весело даже на Колыме
+5
0
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VolchoK
Ответ Вольфсбург
В Омске холодно, там придётся не пивас пить а водочку)))
Три года в Ханты-Мансийске, холодно похоже не было)
+4
0
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Антон Фёдоров
Нужен ли он нам. Если только будет Хартли и реанимирует его и заставит умирать на льду.
+3
0
+3
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Альфа Консалтинг
в Омск не хочет скорее всего
+3
-1
+2
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Виталий Макеев
Ответ cry
В Омске пиво вкуснее ...
Может быть. Но ему туда не нужно. ОН походу на МОСКВУ НАЦЕЛИЛСЯ
+3
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עדן
Ответ Ыжык
Я так понимаю из Авангарда потихоньку выпирают всех клиентов цыгана.
Давно пора
+4
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Александр Михайлов
Пиво бонусом Гусеву. А вообще тоска зелёная, когда клубом руководит бездарь.
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urec18@mail.ru
Толч в ска , гусь в обратном направлении., всё сходится
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cry
Ответ Ыжык
Я так понимаю из Авангарда потихоньку выпирают всех клиентов цыгана.
Его шнобелем только гвозди и забивать))). Не агент, а барыга!
+3
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bodya1337
Ответ Ыжык
Я так понимаю из Авангарда потихоньку выпирают всех клиентов цыгана.
Хоспади, все такие смешные. За всё хорошее против всего плохого. Наверно, все готовы не повышаться по ЗП на работе ради компании и её будущего.
Шуми агент и он с игроками всё согласовывает и выбивает им лучшие условия - это его работа.
А работа менеджеров взять крутого игрока за 3 копейки.
+1
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cry
Ястребы научат гуся отказаться от вегетарианства )))
+3
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Альфа Консалтинг
Ответ Максим Селезнёв
Хороший город миллионник, всё там есть для жизни и отдыха,понятно что не Москва ,но всё же.
не понял почему тебя заминусовали, ну по сравнению с СПб и МСК скучновато будет конечно в Омске
+3
-2
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Ми Ша
С трудом верится что ротан так просто отпустит Гусева,одного из лучших игроков КХЛ. Палки в колёса в среде в которой он воспитывался обычная практика
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Виталий Макеев
НО ВРЯТЛИ ОН ПОЕДЕТ В ОМСК.
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вперёд спартак
он говорил что хочет именно в Москву
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Ыжык
Ответ עדן
Давно пора
Если бы все клубы сделали то же самое. А так Ткачев толчинский и прочие запросто найдут себе работу, причем как минимум с такими же условиями.
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Booligan
Ответ cry
Его шнобелем только гвозди и забивать))). Не агент, а барыга!
Бесит реально всех
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Seraf
Ответ Ыжык
Я так понимаю из Авангарда потихоньку выпирают всех клиентов цыгана.
Давно пора. Это добавит контрактам стабильности в части возможности продления
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