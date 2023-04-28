«Авангард» включился в борьбу за Гусева и готов предложить ему более высокую зарплату, чем «Динамо» и «Спартак» («СЭ»)

«Авангард» включился в борьбу за форварда Никиту Гусева.

30-летний форвард в ближайшее время должен расторгнуть контракт со СКА и стать неограниченно свободным агентом.

Как сообщает « », омский клуб активно интересуется . На игрока также претендуют московские « » и « ».

При этом « » готов предложить игроку более высокую зарплату.

В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате и набрал 49 (23+26) очков.

В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков. По ходу серии с ЦСКА нападающий был выведен из основного состава клуба из Санкт-Петербурга.

Гусев хочет получать более 100 млн рублей с учетом бонусов в случае перехода в «Динамо». В клубе склоняются к тому, чтобы принять требования («Матч ТВ»)