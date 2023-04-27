6 сериям первого раунда Кубка Стэнли потребуется минимум 6 матчей. Это 4-й случай с 2014 года
В шести сериях первого раунда плей-офф Кубка Стэнли будет сыграно минимум шесть матчей.
Об этом стало известно после того, как «Флорида» обыграла «Бостон» (4:3 ОТ) и продлила серию до шестого матча.
На данный момент только две серии из восьми потенциально могут завершиться в пяти играх. Это серии «Торонто» – «Тампа» (3-1) и «Вегас» – «Виннипег» (3-1).
Это четвертый случай с 2014 года, когда в первом раунде для шести серий потребуется проведение как минимум шести матчей.
Также шесть таких серий было сыграно в 2014 и 2015 годах. Семь подобных серий было зафиксировано в 2022 году.
С 2013 года в НХЛ была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.
Не получится!!!!!!!!!!!