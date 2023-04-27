6 сериям первого раунда Кубка Стэнли потребуется минимум 6 матчей. Это 4-й случай с 2014 года

В шести сериях первого раунда плей-офф Кубка Стэнли будет сыграно минимум шесть матчей.

Об этом стало известно после того, как « » обыграла « » (4:3 ОТ) и продлила серию до шестого матча.

На данный момент только две серии из восьми потенциально могут завершиться в пяти играх. Это серии « » – « » (3-1) и «Вегас» – «Виннипег» (3-1).

Это четвертый случай с 2014 года, когда в первом раунде для шести серий потребуется проведение как минимум шести матчей.

Также шесть таких серий было сыграно в 2014 и 2015 годах. Семь подобных серий было зафиксировано в 2022 году.

С 2013 года в была введена зона wild card для определения соперников лидеров дивизионов, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.