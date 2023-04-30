«Витязь» объявил об уходе Буцаева с поста главного тренера

Теги Витязь отставки Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

«Витязь» объявил об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера.

52-летний специалист отработал в подмосковном клубе один сезон. 

«Контракт Вячеслава Буцаева с ХК «Витязь» завершен и продлеваться не будет.

🤝Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/23», – говорится в телеграм-канале клуба. 

«Витязь» занял 6-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом раунде плей-офф команда уступила «Локомотиву» со счетом 1-4, одержав первую в истории победу в розыгрыше Кубка Гагарина. 

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3 комментария

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Ыжык
Нормально ж играли. Или хозяину фарма не понравился?
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Ми Ша
Буцаев пошёл на повышени … в клуб с более высокими амбициями
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Руслан Х
Ну и зря…
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