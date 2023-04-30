«Витязь» объявил об уходе Буцаева с поста главного тренера

«Витязь» объявил об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера.

52-летний специалист отработал в подмосковном клубе один сезон.

«Контракт Вячеслава Буцаева с ХК « » завершен и продлеваться не будет.

🤝Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/23», – говорится в телеграм-канале клуба.

«Витязь» занял 6-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом раунде плей-офф команда уступила «Локомотиву» со счетом 1-4, одержав первую в истории победу в розыгрыше Кубка Гагарина.