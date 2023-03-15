Будущее Буцаева в «Витязе» под вопросом (Артур Хайруллин)

Будущее тренера Вячеслава Буцаева в «Витязе» под вопросом.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» в серии первого раунда со счетом 1-4 и вылетел из плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Удивительно, но под вопросом и будущее Вячеслава Буцаева в «Витязе», – написал Хайруллин.

Вячеслав Буцаев: «Контракт с «Витязем» у меня до 30 апреля. Разговор пока не вели. Думаю, на днях вопрос будет решен»