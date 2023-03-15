Будущее Буцаева в «Витязе» под вопросом (Артур Хайруллин)

Теги Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Будущее тренера Вячеслава Буцаева в «Витязе» под вопросом.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» в серии первого раунда со счетом 1-4 и вылетел из плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Удивительно, но под вопросом и будущее Вячеслава Буцаева в «Витязе», – написал Хайруллин.

Вячеслав Буцаев: «Контракт с «Витязем» у меня до 30 апреля. Разговор пока не вели. Думаю, на днях вопрос будет решен»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Schmidt
Ну и зря,хорошо справился со своей работой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
реально удивил,Я думал он физрук,а тут затащил в по команду
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий