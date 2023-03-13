Буцаев о тренде на атакующий хоккей в КХЛ: «Все зависит от исполнителей, игроков. «Торпедо» создает много креатива, но не забывает об обороне»

Теги Нефтехимик Витязь Торпедо Вячеслав Буцаев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Буцаев ответил на вопрос о том, стал ли хоккей в КХЛ более атакующим.

– И «Нефтехимик», и «Торпедо» играют в более атакующий хоккей. Видите ли вы, что игра в КХЛ двигается именно в этом направлении?

– Это все здорово, конечно, очень здорово. Но опять же все зависит от исполнителей, от тех игроков, которых ты имеешь в своем распоряжении.

Ты должен из каждого достать максимум, чтобы он принёс пользу команде в конечном результате.

Не бывает такого, что выигрывает только атака или только оборона. Должен быть баланс. Я не скажу, что «Торпедо» играет без обороны.

Да, они создают много креатива, здорово играют в атаке, они понимают друг друга, играют на кураже. Но «Торпедо» не забывает об обороне, – сказал главный тренер «Витязя».

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей

7 комментариев

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Саня52
Ответ srs
Благодарю за информацию. Записал
Можно не записывать,не бог весть какое открытие.🤝
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srs
Ответ Саня52
Думаю,да. Если не Ларионова,то точно такое же видение игры
Благодарю за информацию. Записал
0
0
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Саня52
Ответ srs
Нужно иметь не большой бюджет как у АБ, а Ларионова?
Думаю,да. Если не Ларионова,то точно такое же видение игры
+1
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+1
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srs
Ответ Paul18Scholes
Нет, дело не в бюджете. Просто это совокупность факторов. От тренера просят результат, он ставит хоккей попроще. Где-то через вброс, а там зацепимся, а перепасы и креатив это лишняя возможность обрезаться. С учетом подбора исполнителей, как говорит Буцаев тренер корректирует игру, а если еще отсутствует вратарь, который периодически подчистит обрезы/привозы команды, то беда. Вот у нас этим упрощением с юниорских лиг и занимаются. Коваленко по своему году был один из лучших, Шарипзянов тоже самое и таких полно, только они один раз привезут, а тренер их потом весь период не выпустит, наорет и вот они уже тоже упрощают на льду свою игру. Это же тонкий процесс. От всех требуют результат, а не комбинационный хоккей/футбол и так далее, поэтому переходный процесс из молодежного во взрослый - провал. Креативных игроков достаточно, просто (как бы противоречиво не звучало) под них систему нужно подстраивать, а не их загонять в определенные рамки (тренерской системы, результата).
Нужно иметь не большой бюджет как у АБ, а Ларионова?
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alklimov2018
Ответ Paul18Scholes
Нет, дело не в бюджете. Просто это совокупность факторов. От тренера просят результат, он ставит хоккей попроще. Где-то через вброс, а там зацепимся, а перепасы и креатив это лишняя возможность обрезаться. С учетом подбора исполнителей, как говорит Буцаев тренер корректирует игру, а если еще отсутствует вратарь, который периодически подчистит обрезы/привозы команды, то беда. Вот у нас этим упрощением с юниорских лиг и занимаются. Коваленко по своему году был один из лучших, Шарипзянов тоже самое и таких полно, только они один раз привезут, а тренер их потом весь период не выпустит, наорет и вот они уже тоже упрощают на льду свою игру. Это же тонкий процесс. От всех требуют результат, а не комбинационный хоккей/футбол и так далее, поэтому переходный процесс из молодежного во взрослый - провал. Креативных игроков достаточно, просто (как бы противоречиво не звучало) под них систему нужно подстраивать, а не их загонять в определенные рамки (тренерской системы, результата).
Молодец, здраво.
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Paul18Scholes
Ответ srs
Получается все клубы должны иметь минимальный бюджет как у Торпедо, чтобы у них появились креативные исполнители под комбинационный и результативный хоккей?
Нет, дело не в бюджете.
Просто это совокупность факторов. От тренера просят результат, он ставит хоккей попроще. Где-то через вброс, а там зацепимся, а перепасы и креатив это лишняя возможность обрезаться. С учетом подбора исполнителей, как говорит Буцаев тренер корректирует игру, а если еще отсутствует вратарь, который периодически подчистит обрезы/привозы команды, то беда. Вот у нас этим упрощением с юниорских лиг и занимаются. Коваленко по своему году был один из лучших, Шарипзянов тоже самое и таких полно, только они один раз привезут, а тренер их потом весь период не выпустит, наорет и вот они уже тоже упрощают на льду свою игру. Это же тонкий процесс. От всех требуют результат, а не комбинационный хоккей/футбол и так далее, поэтому переходный процесс из молодежного во взрослый - провал. Креативных игроков достаточно, просто (как бы противоречиво не звучало) под них систему нужно подстраивать, а не их загонять в определенные рамки (тренерской системы, результата).
+4
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+2
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srs
Получается все клубы должны иметь минимальный бюджет как у Торпедо, чтобы у них появились креативные исполнители под комбинационный и результативный хоккей?
+1
-2
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