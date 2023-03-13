Буцаев о тренде на атакующий хоккей в КХЛ: «Все зависит от исполнителей, игроков. «Торпедо» создает много креатива, но не забывает об обороне»

ответил на вопрос о том, стал ли хоккей в более атакующим.

– И « », и «Торпедо» играют в более атакующий хоккей. Видите ли вы, что игра в КХЛ двигается именно в этом направлении?

– Это все здорово, конечно, очень здорово. Но опять же все зависит от исполнителей, от тех игроков, которых ты имеешь в своем распоряжении.

Ты должен из каждого достать максимум, чтобы он принёс пользу команде в конечном результате.

Не бывает такого, что выигрывает только атака или только оборона. Должен быть баланс. Я не скажу, что «Торпедо» играет без обороны.

Да, они создают много креатива, здорово играют в атаке, они понимают друг друга, играют на кураже. Но «Торпедо» не забывает об обороне, – сказал главный тренер « ».

«Торпедо» Ларионова – это возвращение здравого смысла. Напоминание о том, как вообще выглядит хоккей