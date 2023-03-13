Буцаев о тренде на атакующий хоккей в КХЛ: «Все зависит от исполнителей, игроков. «Торпедо» создает много креатива, но не забывает об обороне»
Вячеслав Буцаев ответил на вопрос о том, стал ли хоккей в КХЛ более атакующим.
– И «Нефтехимик», и «Торпедо» играют в более атакующий хоккей. Видите ли вы, что игра в КХЛ двигается именно в этом направлении?
– Это все здорово, конечно, очень здорово. Но опять же все зависит от исполнителей, от тех игроков, которых ты имеешь в своем распоряжении.
Ты должен из каждого достать максимум, чтобы он принёс пользу команде в конечном результате.
Не бывает такого, что выигрывает только атака или только оборона. Должен быть баланс. Я не скажу, что «Торпедо» играет без обороны.
Да, они создают много креатива, здорово играют в атаке, они понимают друг друга, играют на кураже. Но «Торпедо» не забывает об обороне, – сказал главный тренер «Витязя».
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Просто это совокупность факторов. От тренера просят результат, он ставит хоккей попроще. Где-то через вброс, а там зацепимся, а перепасы и креатив это лишняя возможность обрезаться. С учетом подбора исполнителей, как говорит Буцаев тренер корректирует игру, а если еще отсутствует вратарь, который периодически подчистит обрезы/привозы команды, то беда. Вот у нас этим упрощением с юниорских лиг и занимаются. Коваленко по своему году был один из лучших, Шарипзянов тоже самое и таких полно, только они один раз привезут, а тренер их потом весь период не выпустит, наорет и вот они уже тоже упрощают на льду свою игру. Это же тонкий процесс. От всех требуют результат, а не комбинационный хоккей/футбол и так далее, поэтому переходный процесс из молодежного во взрослый - провал. Креативных игроков достаточно, просто (как бы противоречиво не звучало) под них систему нужно подстраивать, а не их загонять в определенные рамки (тренерской системы, результата).