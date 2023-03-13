Вячеслав Буцаев: «Контракт с «Витязем» у меня до 30 апреля. Разговор пока не вели. Думаю, на днях вопрос будет решен»

высказался касательно своего будущего в « ».

Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» в серии со счетом 1-4 и вылетел из плей-офф.

«Ребята, которые принимали участие в матчах, были достойны места в составе. Спортсмен ежедневно должен прогрессировать. У любого молодого игрока будут спады и подъемы. Опытные ребята держали уровень.

Хотелось бы, чтобы было поменьше травм. Был момент, когда мы теряли много игроков, но вышли с честью из этой ситуации. Доволен отношением ребят.

Контракт с «Витязем» у меня до 30 апреля этого года. Мы еще в рабочем процессе, разговор пока не вели. Думаю, что на днях этот вопрос будет решен. Хотелось бы мне остаться в «Витязе»? Почему бы и нет?» – сказал главный тренер «Витязя».