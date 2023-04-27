Панарин про 0 голов в плей-офф: «Не могу паниковать, но я должен как-то забить. Нужно продолжать бросать»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин объяснил отсутствие голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах первого раунда против «Нью-Джерси» (2-2 в серии).

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, тоже бывают такие ситуации.

Просто нужно выкладываться на 100 процентов, и все, вероятно, пойдет хорошо, если продолжать стараться.

Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом.

У нас впереди еще две игры или даже три, так что у нас есть шанс. «Нью-Джерси» – это очень хорошая команда, но мы можем их обыграть.

Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадет в ворота. Надеюсь, в следующем матче», – сказал Артемий Панарин.

8 комментариев

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АРХАТ
Надо закинуть Акире Куросаве, а то у него больно шикарная стата в этом плэйофф - 0,91- 96,6%
+6
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+6
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Аморалинни
Да ладно, тема, мы привыкли к твоему режиму ПО
+7
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Сергей Жарковский
Артемий у тебя всё получается, продолжай бросать и зайдёт!👍
+1
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Максим
Продолжай в том же духе, это твой уровень ПО, НД вперёд!!!
+2
-1
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Костя Кот
сегодня надо забивать
+1
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Adeen
Ответ АРХАТ
Надо закинуть Акире Куросаве, а то у него больно шикарная стата в этом плэйофф - 0,91- 96,6%
Ща кааак выстрелит, как Найт или Биннингтон в ПО, а потом потухнет :|
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Den_94
Ответ Белый офицер
Пэнэрин не типичный русский хоккеист (не клатчер) Тот же Ови хоть и лузер был в плей-офф, но играл хорошо. Про Кучерова, Кузю, Малкина, Федорова вообще молчу. Так что не зря Артемий исповедует либеральные ценности.
Он их не исповедует, один раз что-то по дурости ляпнул, а тут уже церковь Святого Артемия Ходящего По Воде потом организовали
+2
-2
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