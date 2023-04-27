Панарин про 0 голов в плей-офф: «Не могу паниковать, но я должен как-то забить. Нужно продолжать бросать»
Артемий Панарин объяснил отсутствие голов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Нападающий «Рейнджерс» набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах первого раунда против «Нью-Джерси» (2-2 в серии).
«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, тоже бывают такие ситуации.
Просто нужно выкладываться на 100 процентов, и все, вероятно, пойдет хорошо, если продолжать стараться.
Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом.
У нас впереди еще две игры или даже три, так что у нас есть шанс. «Нью-Джерси» – это очень хорошая команда, но мы можем их обыграть.
Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадет в ворота. Надеюсь, в следующем матче», – сказал Артемий Панарин.
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