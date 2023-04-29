Менелл о гражданстве РФ: «Хотел бы играть в КХЛ долгое время. Попасть в сборную будет сложно – есть много отличных российских игроков»

Бреннан Менелл объяснил, почему хочет получить российское гражданство.

«Я хотел бы иметь возможность играть в долгое время, и получение российского гражданства сделало бы так, что я не считался бы легионером. В прошлом году играть за московское «Динамо» было большим опытом. Тренеры, тренировочный персонал и мои товарищи по команде были такими хорошими и трудолюбивыми, что каждый день приходить на хоккейную площадку было для меня удовольствием.

Я никогда не играл за сборную где‑либо еще, поэтому, насколько я понимаю, я мог бы играть за сборную России. Хотя уже есть много отличных российских игроков, так что, на мой взгляд, было бы сложно попасть туда», – сказал американский защитник « ».