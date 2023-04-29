Менелл о гражданстве РФ: «Хотел бы играть в КХЛ долгое время. Попасть в сборную будет сложно – есть много отличных российских игроков»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ Динамо натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл объяснил, почему хочет получить российское гражданство.

«Я хотел бы иметь возможность играть в КХЛ долгое время, и получение российского гражданства сделало бы так, что я не считался бы легионером. В прошлом году играть за московское «Динамо» было большим опытом. Тренеры, тренировочный персонал и мои товарищи по команде были такими хорошими и трудолюбивыми, что каждый день приходить на хоккейную площадку было для меня удовольствием.

Я никогда не играл за сборную где‑либо еще, поэтому, насколько я понимаю, я мог бы играть за сборную России. Хотя уже есть много отличных российских игроков, так что, на мой взгляд, было бы сложно попасть туда», – сказал американский защитник «Динамо».

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4 комментария

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Брулин
Мечта его жизни заработать хорошие деньги...
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Al561
Отлично!
Зачем лимит снижали?))
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Дмитрий Клюквин
Ответ Брулин
Мечта его жизни заработать хорошие деньги...
и что в этом плохого?
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