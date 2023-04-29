«Динамо» подтвердило, что Менелл хочет получить гражданство и играть за сборную России: «Важный шаг в нынешней обстановке. Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга»

Американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить гражданство России.

Об этом рассказал спортивный директор московского клуба .

« выразил желание принять российское гражданство и играть за сборную России. Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства.

В какие сроки вопрос будет решен, пока сказать сложно. Рассчитываем, что уже в следующем сезоне Менелл будет выступать с российским паспортом.

Мы начали разговаривать с ним еще в ноябре, он изначально был нацелен на долгосрочный контракт. Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Это игрок в самом расцвете сил, поэтому посчитали, что новый контракт на три года будет оптимальным вариантом.

Тогда же мы у него спросили, нет ли желания получить российское гражданство, и он идею поддержал. Это очень серьезный шаг с его стороны, а также крайне важный в нынешней обстановке в целях поддержки наших спортсменов. Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга. Это станет хорошим имиджевым моментом для российского спорта», – сказал Сопин.

Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо». Он набрал 27 очков в 50 матчах сезона

Оклад Менелла в «Динамо» – около 60 млн рублей в год плюс бонусы. Аргументом для повышения зарплаты стали планы оформить американцу гражданство РФ («Матч ТВ»)