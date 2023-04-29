«Динамо» подтвердило, что Менелл хочет получить гражданство и играть за сборную России: «Важный шаг в нынешней обстановке. Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга»
Американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить гражданство России.
Об этом рассказал спортивный директор московского клуба Алексей Сопин.
«Бреннан Менелл выразил желание принять российское гражданство и играть за сборную России. Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства.
В какие сроки вопрос будет решен, пока сказать сложно. Рассчитываем, что уже в следующем сезоне Менелл будет выступать с российским паспортом.
Мы начали разговаривать с ним еще в ноябре, он изначально был нацелен на долгосрочный контракт. Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Это игрок в самом расцвете сил, поэтому посчитали, что новый контракт на три года будет оптимальным вариантом.
Тогда же мы у него спросили, нет ли желания получить российское гражданство, и он идею поддержал. Это очень серьезный шаг с его стороны, а также крайне важный в нынешней обстановке в целях поддержки наших спортсменов. Спорт вне политики, атлеты должны поддерживать друг друга. Это станет хорошим имиджевым моментом для российского спорта», – сказал Сопин.
Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо». Он набрал 27 очков в 50 матчах сезона
Оклад Менелла в «Динамо» – около 60 млн рублей в год плюс бонусы. Аргументом для повышения зарплаты стали планы оформить американцу гражданство РФ («Матч ТВ»)
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