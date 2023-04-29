Алексей Морозов: «Поздравляем ЦСКА – игроков, руководство, тренеров. Рады, что у нас состоялся такой феерический плей-офф»

Алексей Морозов поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Московская команда обыграла «Ак Барс» в седьмом матче финала (3:2) и одержала победу в серии со счетом 4-3.

«Сумасшедший плей-офф, большая конкуренция. доказал в седьмом матче, прошел самый долгий путь для завоевания, сыграли 27 из 28 возможных матчей. Поздравляем всю команду – игроков, руководство, тренеров, ребята заслужили. И мы рады, что у нас состоялся такой феерический плей-офф.

Очень благодарны болельщикам, что они после пандемии вернулись на трибуны, ходят на матчи, бьют наши рекорды. Проделали вместе с клубами большую работу, чтобы привлечь болельщиков. Команды показали, что хоккей интересен.

У нас везде на плей-офф были аншлаги, будем продолжать действовать в том же русле, разработали стратегию, чтобы матчи были более интересными для болельщиков», – сказал президент КХЛ в эфире КХЛ-ТВ.