Алексей Морозов: «Поздравляем ЦСКА – игроков, руководство, тренеров. Рады, что у нас состоялся такой феерический плей-офф»

Теги ЦСКА Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Алексей Морозов поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Московская команда обыграла «Ак Барс» в седьмом матче финала (3:2) и одержала победу в серии со счетом 4-3. 

«Сумасшедший плей-офф, большая конкуренция. ЦСКА доказал в седьмом матче, прошел самый долгий путь для завоевания, сыграли 27 из 28 возможных матчей. Поздравляем всю команду – игроков, руководство, тренеров, ребята заслужили. И мы рады, что у нас состоялся такой феерический плей-офф.

Очень благодарны болельщикам, что они после пандемии вернулись на трибуны, ходят на матчи, бьют наши рекорды. Проделали вместе с клубами большую работу, чтобы привлечь болельщиков. Команды показали, что хоккей интересен.

У нас везде на плей-офф были аншлаги, будем продолжать действовать в том же русле, разработали стратегию, чтобы матчи были более интересными для болельщиков», – сказал президент КХЛ в эфире КХЛ-ТВ. 

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1 комментарий

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Игорь Игорев
Предлагаю поздравить всю Казань, что у них есть такой супермэн как Зенитула Хайдарович. После этих знарокских потемкинских деревень никто не верил, что эта банда дойдет до финала. До Билла эта команда была больше похожа на стаю гопников во главе с усатым колобарантом.
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