Федоров о 3:2 с «Ак Барсом»: «ЦСКА правильно среагировал на ненужный 2-й гол. Концентрация осела на наши головы»

Сергей Федоров отметил готовность ЦСКА принять вызов в матче с «Ак Барсом» (3:2).

– Команду ЦСКА с победой. Наших парней с победой! За характер, за выполнение игровой тактики. Наших болельщиков с победой! Сложный матч, хороший матч. Рад за наш коллектив, что среагировали правильно на ненужный второй гол.

– Невероятная результативность у ЦСКА: много голов с минимума бросков. Как удается поддерживать эту тенденцию?

– Не думаю, что это тенденция. В идеале любой тренер подскажет, что хотелось бы от наших нападающих минимум шесть бросков за игру. От каждого. Но когда играешь против такого соперника, это не получается.

– С каким настроением команда выходила на третий период?

– Я думаю, мы выходили с боевым настроением. Мы готовились в штатном режиме. Моя установка была простой, но конкретной. Парни понимали, что на кону. Мы не думали ни о чем, кроме как о выполнении наших обязанностей с шайбой и без.

– Форвард Прохор Полтапов ярко себя проявляет. Пару слов о нем скажете?

– Рад за Прохора. Эта перестановка [во второе звено] не новая для нас. Ребята уже играли вместе. Это было давно.

Он дает в атаке определенный скоростной режим Максиму [ ] и Мише [ ]. Он здорово прибавил в тактической борьбе, когда мы без шайбы. И не только он. Есть моменты, которые мы адресовали всей команде, когда мы идем в давление. Прохор растет, развивается. Для меня не случайна его зрелая игра.

– Будет ли у шанс вернуться на свое место в звене?

– Да. Максим получил травму. Мы следим за этим моментом каждый день. Ждем новостей завтра утром.

– Как среагировали игроки на второй гол соперника?

– Понимали, что гол был в ранней стадии периода. Не думаю, что кто‑то занервничал. Но концентрация осела на наши головы. Мы не знали, как закончится матч, но мы приняли вызов.

Хотел бы отметить наши коллективные действия – как троек, так и пар защитников, ну и в целом пятерки, которая сдерживала натиск соперника. Достойно сыграли на своих местах без шайбы. Там у нас нет проблем на сегодняшний день.

– Судьи не засчитали гол после фола защитника «Ак Барса» . Что случилось?

– До судей я не добрался. Влад Каменев мне сказал, что обслуживающий персонал матча ему пояснил, что в тот момент он не контролировал шайбу, – сказал главный тренер ЦСКА.