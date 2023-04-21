Федоров о 3:2 с «Ак Барсом»: «ЦСКА правильно среагировал на ненужный 2-й гол. Концентрация осела на наши головы»

Теги Ак Барс ЦСКА Вячеслав Войнов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Максим Мамин Матч ТВ Максим Соркин Прохор Полтапов Хоккей

Сергей Федоров отметил готовность ЦСКА принять вызов в матче с «Ак Барсом» (3:2).

– Команду ЦСКА с победой. Наших парней с победой! За характер, за выполнение игровой тактики. Наших болельщиков с победой! Сложный матч, хороший матч. Рад за наш коллектив, что среагировали правильно на ненужный второй гол.

– Невероятная результативность у ЦСКА: много голов с минимума бросков. Как удается поддерживать эту тенденцию?

– Не думаю, что это тенденция. В идеале любой тренер подскажет, что хотелось бы от наших нападающих минимум шесть бросков за игру. От каждого. Но когда играешь против такого соперника, это не получается.

– С каким настроением команда выходила на третий период?

– Я думаю, мы выходили с боевым настроением. Мы готовились в штатном режиме. Моя установка была простой, но конкретной. Парни понимали, что на кону. Мы не думали ни о чем, кроме как о выполнении наших обязанностей с шайбой и без.

– Форвард Прохор Полтапов ярко себя проявляет. Пару слов о нем скажете?

– Рад за Прохора. Эта перестановка [во второе звено] не новая для нас. Ребята уже играли вместе. Это было давно.

Он дает в атаке определенный скоростной режим Максиму [Соркину] и Мише [Григоренко]. Он здорово прибавил в тактической борьбе, когда мы без шайбы. И не только он. Есть моменты, которые мы адресовали всей команде, когда мы идем в давление. Прохор растет, развивается. Для меня не случайна его зрелая игра.

– Будет ли у Максима Мамина шанс вернуться на свое место в звене?

– Да. Максим получил травму. Мы следим за этим моментом каждый день. Ждем новостей завтра утром.

– Как среагировали игроки на второй гол соперника?

– Понимали, что гол был в ранней стадии периода. Не думаю, что кто‑то занервничал. Но концентрация осела на наши головы. Мы не знали, как закончится матч, но мы приняли вызов.

Хотел бы отметить наши коллективные действия – как троек, так и пар защитников, ну и в целом пятерки, которая сдерживала натиск соперника. Достойно сыграли на своих местах без шайбы. Там у нас нет проблем на сегодняшний день.

– Судьи не засчитали гол после фола защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова. Что случилось?

– До судей я не добрался. Влад Каменев мне сказал, что обслуживающий персонал матча ему пояснил, что в тот момент он не контролировал шайбу, – сказал главный тренер ЦСКА.

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4 комментария

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Vagner01
Сергей вы молодцы! Держитесь осталось две победы! Мы с вами!
+13
-1
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Николай Гэрля
Хорошо сказал-"обслуживающий персонал". Всех с Победой, ждём следующий матч.
+7
0
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Олег Носов
Всех с победой молодцы Армейцы сегодня двойной праздник победа над акбарсои и самый главный сегодня 21 апреля исполняеться клубу ЦСКА. С днем рождения Армейцы. Ураааааааá.
+3
-1
+2
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Cbj Fan
Если ЦСКА будет и далее так играть без шайбы, переходить в зону атаки, АК Барсу конец. И может давить сколько хочет. Надеюсь, что что-нибудь придумают, хочется видеть 7 игр.
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