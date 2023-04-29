Флери во 2-й раз за карьеру завершил плей-офф без побед. Он 8-й игрок в истории НХЛ, выходивший на лед в кубковых матчах 17 лет подряд

Марк-Андре Флери во 2-й раз за карьеру завершил плей-офф без побед.

Вратарь «Миннесоты» сыграл 2 матча в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (2-4).

Он полностью провел второй матч и пропустил 7 шайб. В шестой игре вышел на третий период при счете 0:3 и отразил все 6 бросков.

38-летний канадец – 8-й игрок в истории (и единственный вратарь), выходивший на лед в матчах плей-офф 17 лет подряд. Впервые он сыграл в кубковых матчах в 2007 году.

Рекорд принадлежит («Монреаль» и «Лос-Анджелес», 20 лет, 1973 – 1992).

Далее идут («Детройт», 20 лет, 1992 – 2012, здесь и далее – локаут-2004/05 не считается за пропуск), («Калгари», «Сент-Луис», «Даллас», «Детройт», 18 лет, 1986 – 2004), Ларри Мерфи («Вашингтон», « », «Питтсбург», «Торонто», «Детройт», 18 лет, 1984 – 2001), Брэд Парк («Рейнджерс», «Бостон», «Детройт», 17 лет, 1969 – 1985), Крис Дрэйпер («Детройт», 17 лет, 1994 – 2011), Рэй Бурк («Бостон», 17 лет, 1980 – 1996).

У Флери 92 победы в 169 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли. По этому показателю он делит 3-е место в истории лиги с Грантом Фюром (92 в 150). Выше идут только Патрик Руа (151 в 247) и Мартин Бродер (113 в 205).

Отметим, что Флери одерживал победы в 15 своих розыгрышах плей-офф из 17. Не было побед только в 2016 и 2023 годах.