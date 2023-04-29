Флери во 2-й раз за карьеру завершил плей-офф без побед. Он 8-й игрок в истории НХЛ, выходивший на лед в кубковых матчах 17 лет подряд

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Марк-Андре Флери во 2-й раз за карьеру завершил плей-офф без побед.

Вратарь «Миннесоты» сыграл 2 матча в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (2-4). 

Он полностью провел второй матч и пропустил 7 шайб. В шестой игре вышел на третий период при счете 0:3 и отразил все 6 бросков. 

38-летний канадец – 8-й игрок в истории НХЛ (и единственный вратарь), выходивший на лед в матчах плей-офф 17 лет подряд. Впервые он сыграл в кубковых матчах в 2007 году. 

Рекорд принадлежит Ларри Робинсону («Монреаль» и «Лос-Анджелес», 20 лет, 1973 – 1992).

Далее идут Никлас Лидстрем («Детройт», 20 лет, 1992 – 2012, здесь и далее – локаут-2004/05 не считается за пропуск), Бретт Халл («Калгари», «Сент-Луис», «Даллас», «Детройт», 18 лет, 1986 – 2004), Ларри Мерфи («Вашингтон», «Миннесота», «Питтсбург», «Торонто», «Детройт», 18 лет, 1984 – 2001), Брэд Парк («Рейнджерс», «Бостон», «Детройт», 17 лет, 1969 – 1985), Крис Дрэйпер («Детройт», 17 лет, 1994 – 2011), Рэй Бурк («Бостон», 17 лет, 1980 – 1996). 

У Флери 92 победы в 169 матчах в розыгрышах Кубка Стэнли. По этому показателю он делит 3-е место в истории лиги с Грантом Фюром (92 в 150). Выше идут только Патрик Руа (151 в 247) и Мартин Бродер (113 в 205).

Отметим, что Флери одерживал победы в 15 своих розыгрышах плей-офф из 17. Не было побед только в 2016 и 2023 годах. 

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4 комментария

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Андрей Трубецкой
Флери конечно напускал в одном из матчей, но сегодня думаю надо было рискнуть и его поставить
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Rialto 82
Легенда!
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Igbin
Ответ Андрей Трубецкой
Флери конечно напускал в одном из матчей, но сегодня думаю надо было рискнуть и его поставить
Сегодня вообще на ноль отыграл, хотя всего один период.
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Андрей Трубецкой
Ответ Igbin
Сегодня вообще на ноль отыграл, хотя всего один период.
Мог подтащить, он бывает прям люто включается. Гусь молодой, не справился с давлением плей оф думаю
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