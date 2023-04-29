Аскаров выиграл дебютный матч в плей-офф АХЛ, отразив 35 из 37 бросков «Манитобы». Афанасьев сделал 2 передачи

Теги АХЛ Манитоба Милуоки Кубок Колдера Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Хоккей

Ярослав Аскаров выиграл дебютный матч в плей-офф АХЛ, отразив 35 из 37 бросков «Манитобы».

«Милуоки» начал розыгрыш Кубка Колдера с победы над канадским клубом (6:2, 1-0 в серии первого раунда). 

20-летний российский вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» провел свой первый матч в плей-офф АХЛ.

Форвард Егор Афанасьев, для которого этот плей-офф стал вторым, отметился 2 результативными передачами и был признан второй звездой. 

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