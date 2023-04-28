«Амур» предлагал 80 млн рублей в год Чибисову и Михайлису. Игроки отказались

Теги Амур возможные переходы КХЛ Андрей Чибисов Никита Михайлис Хоккей

Андрей Чибисов и Никита Михайлис отказались от перехода в «Амур».

Хабаровский клуб предлагал нападающим контракты, по которым их зарплата бы составила 80 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс».

Но хоккеисты отклонили предложение дальневосточников.

Ранее стало известно, что Андрей Чибисов продолжит карьеру в «Тракторе», где его оклад составит 60 миллионов рублей в год.

Также сообщалось, что «Амур» в это межсезонье готов максимально заполнить зарплатную ведомость.

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9 комментариев

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цэсемьэр
а легионер бы поехал, причём сильнее и за меньшие деньги.
спасибо ФХР
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Дмитрий Травницкий
хоккеисты парни небедные. Они могут себе позволить выбирать между 80 в Амуре и весь сезон в полёте, или 60 и около семьи. Плюс Амур в плей-офф не попадает, а значит меньше шансов засветиться на высшем уровне, а в случае провала на лидеров собак спустят, что за такие деньги не тянут. У Амура один выход- наигрывать голодную молодёжь, которая готова на край света ехать, чтобы засветится в лиге.
+2
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Олег
Ответ Дмитрий Травницкий
хоккеисты парни небедные. Они могут себе позволить выбирать между 80 в Амуре и весь сезон в полёте, или 60 и около семьи. Плюс Амур в плей-офф не попадает, а значит меньше шансов засветиться на высшем уровне, а в случае провала на лидеров собак спустят, что за такие деньги не тянут. У Амура один выход- наигрывать голодную молодёжь, которая готова на край света ехать, чтобы засветится в лиге.
Согласен. 🤝
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Болельщик МГ
Чибисову было грех отказаться, учитывая какой он хлам
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agp_ekt
Амуру надо сразу все деньги авансом обещать,а то так никто не поведется
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Александр Невский
враньё они давали в два раза меньше
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Дмитрий Нехорошков
Ответ цэсемьэр
а легионер бы поехал, причём сильнее и за меньшие деньги. спасибо ФХР
В целом согласен, но говорят, что и Броадхерст за 75 не поехал)
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Олег
Ответ Болельщик МГ
Чибисову было грех отказаться, учитывая какой он хлам
У него семья на Урале вся.
Поэтому и не согласился....
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