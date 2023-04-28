«Амур» предлагал 80 млн рублей в год Чибисову и Михайлису. Игроки отказались

Андрей Чибисов и Никита Михайлис отказались от перехода в «Амур».

Хабаровский клуб предлагал нападающим контракты, по которым их зарплата бы составила 80 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс».

Но хоккеисты отклонили предложение дальневосточников.

Ранее стало известно, что продолжит карьеру в «Тракторе», где его оклад составит 60 миллионов рублей в год.

Также сообщалось, что « » в это межсезонье готов максимально заполнить зарплатную ведомость.