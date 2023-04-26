«Амур» предлагал контракты Толчинскому, Ткачеву, Чибисову и Бродхерсту. В клубе готовы заполнить платежку под 900 млн рублей (Михаил Зислис)

«Амур» готов заполнить платежную ведомость на сезон-2023/24 под 900 млн рублей .

Об этом сообщает Михаил Зислис.

« , , , . Что может объединять этих игроков? Правильного ответа я все равно не дождусь от моих прекрасных читателей. Догадаться невозможно. Уверен в этом на 100 процентов.

Здесь поможет только обладание конкретной информацией. Этим замечательным хоккеистам, а еще некоторым другим, делал контрактные предложения... « »!

Смеяться не надо. Это хорошая новость для болельщиков этого клуба. Предложения были выше, чем по рынку, и в Хабаровске готовы пойти на максимальные траты, то есть, заполнить на следующий сезон платежную ведомость под 900 миллионов рублей.

Можно такими темпами на Кубок Гагарина в 2026 году замахнуться. Но одновременно есть и плохая новость. Пока никто из топ-игроков не спешит ехать на Дальний Восток даже за большие деньги. Проблема не новая. Можно сказать, что универсальная, ведь в НХЛ схожая картина. Продолжаю следить за развитием событий», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.