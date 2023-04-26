«Амур» предлагал контракты Толчинскому, Ткачеву, Чибисову и Бродхерсту. В клубе готовы заполнить платежку под 900 млн рублей (Михаил Зислис)

Теги Авангард Металлург Мг Амур возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Михаил Зислис Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Андрей Чибисов Алекс Бродхерст Спорт-Экспресс деньги потолок зарплат Хоккей

«Амур» готов заполнить платежную ведомость на сезон-2023/24 под 900 млн рублей .

Об этом сообщает Михаил Зислис.

«Ткачев, Чибисов, Бродхерст, Толчинский. Что может объединять этих игроков? Правильного ответа я все равно не дождусь от моих прекрасных читателей. Догадаться невозможно. Уверен в этом на 100 процентов.

Здесь поможет только обладание конкретной информацией. Этим замечательным хоккеистам, а еще некоторым другим, делал контрактные предложения... «Амур»!

Смеяться не надо. Это хорошая новость для болельщиков этого клуба. Предложения были выше, чем по рынку, и в Хабаровске готовы пойти на максимальные траты, то есть, заполнить на следующий сезон платежную ведомость под 900 миллионов рублей.

Можно такими темпами на Кубок Гагарина в 2026 году замахнуться. Но одновременно есть и плохая новость. Пока никто из топ-игроков не спешит ехать на Дальний Восток даже за большие деньги. Проблема не новая. Можно сказать, что универсальная, ведь в НХЛ схожая картина. Продолжаю следить за развитием событий», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.

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14 комментариев

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Олег
Что-то в Хабаровске происходит не ладное. 🤣
Я если честно удивлён.....
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ruslanych
Ответ guizzy
Стало интересно, а какие клубы в НХЛ являются местным аналогом ДВ, куда даже при переплате не очень хотят ехать? Какой-нить Виннипег или Аризона?
Таки да, Виннипег - там климат такой себе, плюс захолустье) это как в НБА куда то в Миннесоту топаря заманить не реально практически)
+2
0
+2
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гилберт
Ответ guizzy
Стало интересно, а какие клубы в НХЛ являются местным аналогом ДВ, куда даже при переплате не очень хотят ехать? Какой-нить Виннипег или Аризона?
Аризона для многих рай. Зимой там обалденно, давления ноль, всем до фонаря, низкий налог штата. Конечно в Виннипег не хотят ехать, там та же Сибирь. В Миннесоте тоже очень холодно и и высокие налоги, просто комбо.
+2
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guizzy
Стало интересно, а какие клубы в НХЛ являются местным аналогом ДВ, куда даже при переплате не очень хотят ехать? Какой-нить Виннипег или Аризона?
+2
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Rudenzik
Если предположить, что это правда, я просто не понимаю, как Амуру приманить топ игроков в команду, одними деньгами не прокатит, тут нужен проект, что клуб реально будет за что-то бороться, это ещё молчу про географическое местоположение и постоянные перелёты, не каждый захочет столько летать, ну и инфраструктура само собой
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Ярик01
То без денег готовы сниматься, то на всю платежку
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гилберт
В НХЛ такая же ситуация, никто не торопится ехать в Хабаровск.
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Непристойное предложение
вот интересно, что значит "в клубе готовы заполнить платежку на 900 смог"? откуда деньги? клуб заработал? это выручка от продажи мерча и билетов? появился частный спонсор? или губер распорядился?
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Непристойное предложение
кстати про Хабаровск.. Приятный город, чисто, аэропорт есть, 7 часов и ты в мск. в городе всё есть. Единственный минус- зимой холодно очень.
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гилберт
Ответ guizzy
Стало интересно, а какие клубы в НХЛ являются местным аналогом ДВ, куда даже при переплате не очень хотят ехать? Какой-нить Виннипег или Аризона?
К примеру во Флориде налога вообще нет, а значит если местный клуб предлагает игроку 7 лимонов в год, то Миннесоте чтобы заинтересовать этого игрока нужно выложить около десятки.
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Фёдор Кузнецов
Ответ guizzy
Стало интересно, а какие клубы в НХЛ являются местным аналогом ДВ, куда даже при переплате не очень хотят ехать? Какой-нить Виннипег или Аризона?
Коламбус
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Aviator92
Ответ guizzy
Стало интересно, а какие клубы в НХЛ являются местным аналогом ДВ, куда даже при переплате не очень хотят ехать? Какой-нить Виннипег или Аризона?
Кекяляйнен прошлым летом чуть из штанов не выпрыгивал, когда Коламбус подписал Годро. Типа вот, смотрите, мы не чмошники, к нам едут топы!
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