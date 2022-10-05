Семин о «Соколе» и КХЛ: «Работаем в этом направлении. Разговоров с инвесторами пока нет, стараемся проявить себя в ВХЛ»

рассказал о ситуации с возможным вступлением «Сокола» в .

– После того как в к зимней Универсиаде-2019 построили «Платинум Арену», пошли разговоры, что «Соколу» надо подниматься в КХЛ. Это возможно в обозримом будущем?

– Мы работаем в этом направлении. Посмотрим, как будет дальше. Тем более сейчас такая ситуация везде, что трудно что-то загадывать, прогнозировать. Думаю, если везде все будет хорошо, то и у нас будет то же самое. Тогда клуб и команда будут готовы к КХЛ и должны будут туда заявляться. У нас хорошие болельщики, которые это заслужили. Есть хорошая инфраструктура. И в целом все есть для того, чтобы оказаться в КХЛ.

– Были разговоры на тему КХЛ с руководством региона и потенциальными инвесторами?

– Пока таких разговоров нет. Надеюсь, что такие возможности появятся в будущем, а пока просто стараемся хорошо проявить себя в , чтобы к нам был интерес.

Работаем на то, чтобы и результаты хорошие были у команды, и игроки развивались, проявляли себя, – сказал президент красноярского клуба.