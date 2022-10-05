Семин о «Соколе» и КХЛ: «Работаем в этом направлении. Разговоров с инвесторами пока нет, стараемся проявить себя в ВХЛ»
Александр Семин рассказал о ситуации с возможным вступлением «Сокола» в КХЛ.
– После того как в Красноярске к зимней Универсиаде-2019 построили «Платинум Арену», пошли разговоры, что «Соколу» надо подниматься в КХЛ. Это возможно в обозримом будущем?
– Мы работаем в этом направлении. Посмотрим, как будет дальше. Тем более сейчас такая ситуация везде, что трудно что-то загадывать, прогнозировать. Думаю, если везде все будет хорошо, то и у нас будет то же самое. Тогда клуб и команда будут готовы к КХЛ и должны будут туда заявляться. У нас хорошие болельщики, которые это заслужили. Есть хорошая инфраструктура. И в целом все есть для того, чтобы оказаться в КХЛ.
– Были разговоры на тему КХЛ с руководством региона и потенциальными инвесторами?
– Пока таких разговоров нет. Надеюсь, что такие возможности появятся в будущем, а пока просто стараемся хорошо проявить себя в ВХЛ, чтобы к нам был интерес.
Работаем на то, чтобы и результаты хорошие были у команды, и игроки развивались, проявляли себя, – сказал президент красноярского клуба.
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