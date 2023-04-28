Шестеркин отразил 39 из 42 бросков в 5-м матче против «Нью-Джерси». У него 3 поражения подряд при 93,7% сэйвов в серии

Игорь Шестеркин отразил 39 из 42 бросков «Нью-Джерси» в 5-м матче серии.

« » проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

Поражение стало для клуба из Нью-Йорка и его российского вратаря третьим подряд.

При этом всего в серии он отразил 134 броска из 143 (93,7% сэйвов).