Шестеркин отразил 39 из 42 бросков в 5-м матче против «Нью-Джерси». У него 3 поражения подряд при 93,7% сэйвов в серии

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 39 из 42 бросков «Нью-Джерси» в 5-м матче серии.

«Рейнджерс» проиграли «Девилс» (0:4) и уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). 

Поражение стало для клуба из Нью-Йорка и его российского вратаря третьим подряд. 

При этом всего в серии он отразил 134 броска из 143 (93,7% сэйвов). 

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11 комментариев

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Dougie Brimson.
Процент топовый даже для регулярки, для плей-офф просто отличный. Все вопросы к команде...
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Марсель Объелся
Господи как он хорош сегодня был
+15
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Deathspell Omega
Меньше всего вопросов по игре в этой команде - к Шестеркину.
+12
0
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Maasd4m
Вратарь делает все, что в его силах. Но команда совсем не помогает. 0 голов это совсем печаль. Будто и не поборолись даже.
Говорят, вратарь - половина команды. Сегодня вторая половина будто и на лед не выходила.
+4
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Марат Хасиятуллин
В этом сезоне Рейнджеры усилились взяли Кейна и Тарасенко.Писали что Рейнджеры фаворит в борьбе за чашу.Если команда не выйдет во второй раунд это будет трагедией для команды.
+2
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NARTMEN
Надо было сегодня ему штук восемь пустить, чтоб проснулись полевые так сказать.
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Марат Хасиятуллин
Акир Шмид нереально крут 😎 В трёх играх из 82 бросков отразил 80☝️Процент отражённых бросков 97,6 это просто космос.Акир Шмид тащит Дьяволов во второй раунд 💪💪💪
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sega megabitovich
болельщикам рейнджеров остается надеяться на то, что Игорян начнет еще и забивать в ворота дьяволов, так как полевые играют словно безнадежные доходяги 😁
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NACfoRekcuF
Мне вообще непонятно как рейнджеры в по попали, этих рейнджеров вперед ногами мертвый вашик выносил. Думаю все достижения рейнджеров благодаря Шестеркину, но он тоже не всесилен. Мертвяки с большими зарплатами тоже должны шевелить булками.
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Костя Кот
походу ему придеться начать забивать, чтобы вытянуть рейнджеров во второй раунд
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Юрий Богданов
тащит контендер из всех сил
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