Василевский вышел на 14-е место в истории по числу побед в матчах плей-офф НХЛ (62), обогнав Лундквиста и Баррассо

вышел на 14-е место в истории по числу побед в матчах плей-офф (62).

Российский вратарь отразил 37 бросков из 39 в третьем матче финала Кубка Стэнли (6:2, 1-2).

Победа стала для него 62-й в 101 матче в Кубке Стэнли за карьеру. Он вышел на чистое 14-е место в истории, опередив (61 победа в 130 матчах) и Тома Баррассо (61 в 119).

На 13-м месте идет Кертис Джозеф (63 в 133). Европейский рекорд принадлежит Доминику Гашеку (65 в 119, общее 12-е место).

Рекорд лиги – Патрику Руа (151 победа в 247 матчах). На втором месте в истории идет Мартин Бродер (113 в 205), а третье делят Грант Фюр (92 в 150) и Марк-Андре Флери (92 в 167, лучший результат среди действующих вратарей).

Василевский отразил 37 бросков «Колорадо» из 39. Он 15-й вратарь в истории с 10+ победами в финалах Кубка Стэнли