Василевский о том, как лучше отслеживать шайбу, когда «Торонто» закрывает обзор: «Купить рентгеновские очки»

Андрей Василевский высказался об игре «Торонто» в серии с «Тампой» (3-1).

«Это очень опытная команда, и каждая возможность, которая у них есть, – это действительно хороший шанс забить. В этой серии они очень хорошо выполняют игровой план, они оказываются передо мной, закрывая обзор и создавая рикошеты. Я отдаю им должное.

Как можно лучше отслеживать шайбу, когда «Лифс» закрывают обзор? Купить себе рентгеновские очки», – сказал вратарь « » Василевский.

Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто». Только у 5 вратарей с 1927 года было 20+ на таком же стартовом отрезке плей-офф