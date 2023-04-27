Василевский о том, как лучше отслеживать шайбу, когда «Торонто» закрывает обзор: «Купить рентгеновские очки»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский высказался об игре «Торонто» в серии с «Тампой» (3-1).

«Это очень опытная команда, и каждая возможность, которая у них есть, – это действительно хороший шанс забить. В этой серии они очень хорошо выполняют игровой план, они оказываются передо мной, закрывая обзор и создавая рикошеты. Я отдаю им должное.

Как можно лучше отслеживать шайбу, когда «Лифс» закрывают обзор? Купить себе рентгеновские очки», – сказал вратарь «Тампы» Василевский.

Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто». Только у 5 вратарей с 1927 года было 20+ на таком же стартовом отрезке плей-офф

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5 комментариев

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ivany4
Ответ Bartez1986
Вася в этом сезоне не тот. И уже в том был не тем. И это абсолютно нормально. Не может вратарь тащить без остановки несколько лет подряд. Он по-прежнему держит высокий уровень. Но его привыкли воспринимать как волшебника. А он - человек. Очень много играет в регулярке, потому что нет нормального бэкапа. Всегда играет в плей-офф. Рано или поздно это должно было случиться.
вася тот а обарона нет
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pztpzhmx66
90% шайб с рикошетов , подправленний
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Jeff Lebowski
Своё нужно закрыть.
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sashkaaa
Ответ Bartez1986
Вася в этом сезоне не тот. И уже в том был не тем. И это абсолютно нормально. Не может вратарь тащить без остановки несколько лет подряд. Он по-прежнему держит высокий уровень. Но его привыкли воспринимать как волшебника. А он - человек. Очень много играет в регулярке, потому что нет нормального бэкапа. Всегда играет в плей-офф. Рано или поздно это должно было случиться.
Торонто всегда много забивала Василевскому относительно других. Впрочем, сейчас забивают не больше, чем в том году, да и голы не просто между ног
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