Вячеслав Фетисов: «Не нужны клубы-олигархи – необходимы равные условия. Хорошо бы за счет государства дать клюшку и коньки мальчишкам, не имеющим возможности получить такую радость»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов КХЛ детский хоккей Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил о необходимости создать конкуренцию в КХЛ.

– Наш хоккей сейчас вне мировых арен. Некоторые считают, что он деградирует в отсутствие международных соревнований.

– Сегодня мы можем рассуждать как угодно: что все, мол, покатилось не туда и мы теперь никого не догоним.

А я считаю, что сейчас как раз то самое время, когда можно переосознать то, что происходит в нашем хоккее.

Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия.

И, конечно, стараться создавать условия для детей, желающих заниматься хоккеем, но в силу разных причин не имеющих такую возможность.

Хоккей – вид спорта очень дорогой.

И хорошо было бы за счет государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Алексей Иванов
Так кто для ЦСКА просил у Вовы гос денег?!
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garpyz
и дефчонкам!
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Dima Lopatin
Всё он говорит правильно, но доверия к нему уже нет
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