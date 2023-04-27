Вячеслав Фетисов: «Не нужны клубы-олигархи – необходимы равные условия. Хорошо бы за счет государства дать клюшку и коньки мальчишкам, не имеющим возможности получить такую радость»
Вячеслав Фетисов заявил о необходимости создать конкуренцию в КХЛ.
– Наш хоккей сейчас вне мировых арен. Некоторые считают, что он деградирует в отсутствие международных соревнований.
– Сегодня мы можем рассуждать как угодно: что все, мол, покатилось не туда и мы теперь никого не догоним.
А я считаю, что сейчас как раз то самое время, когда можно переосознать то, что происходит в нашем хоккее.
Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия.
И, конечно, стараться создавать условия для детей, желающих заниматься хоккеем, но в силу разных причин не имеющих такую возможность.
Хоккей – вид спорта очень дорогой.
И хорошо было бы за счет государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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