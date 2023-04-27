Оклад Менелла в «Динамо» – около 60 млн рублей в год плюс бонусы. Аргументом для повышения зарплаты стали планы оформить американцу гражданство РФ («Матч ТВ»)
Оклад Бреннана Менелла в «Динамо» составит около 60 млн рублей в год плюс бонусы.
Как сообщает «Матч ТВ», зарплата американца составит порядка 60 млн рублей в год плюс бонусы за индивидуальные и командные достижения.
По данным телеканала, у высшего руководства и кураторов клуба возникли вопросы в связи с суммой оклада хоккеиста, так как за сопоставимые деньги играют сильнейшие защитники КХЛ.
Аргументом для повышения зарплаты Менелла в «Динамо» стали планы оформить американцу российское гражданство, чтобы он перестал считаться легионером. Однако на данный момент у «Динамо» нет договоренностей ни с представителем игрока, ни со службами, ответственными за оформление гражданства РФ.
Ранее Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо».
В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.
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