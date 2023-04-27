Оклад Менелла в «Динамо» – около 60 млн рублей в год плюс бонусы. Аргументом для повышения зарплаты стали планы оформить американцу гражданство РФ («Матч ТВ»)

Оклад Бреннана Менелла в «Динамо» составит около 60 млн рублей в год плюс бонусы.

Как сообщает «Матч ТВ», зарплата американца составит порядка 60 млн рублей в год плюс бонусы за индивидуальные и командные достижения.

По данным телеканала, у высшего руководства и кураторов клуба возникли вопросы в связи с суммой оклада хоккеиста, так как за сопоставимые деньги играют сильнейшие защитники КХЛ.

Аргументом для повышения зарплаты в « » стали планы оформить американцу российское гражданство, чтобы он перестал считаться легионером. Однако на данный момент у «Динамо» нет договоренностей ни с представителем игрока, ни со службами, ответственными за оформление гражданства РФ.

Ранее Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо».

В минувшем регулярном чемпионате защитник провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.