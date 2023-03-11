Кудашов и Менелл оштрафованы после 5-го матча с «Торпедо». Защитник «Динамо» бросил бутылку в судью

Теги Торпедо Алексей Кудашов видео КХЛ Кубок Гагарина Динамо Бреннан Менелл Хоккей

КХЛ оштрафовала главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

Также денежный штраф выплатит защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

Специалист и хоккеист были оштрафованы в связи с поведением после пропущенной шайбы от «Торпедо» (3:4 ОТ) в овертайме пятого матча серии Кубка Гагарина.

– Наложить на защитника «Динамо» Бреннана Менелла наказание по п.1.30. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), подвергнуть денежному штрафу.

– Оставить без изменений наказание, наложенное на главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу.

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10 комментариев

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I. O.
Ответ madflava
С судейками, которые вчера вам помогали, то конечно))) Что же ты еще такого скажешь? Когда Фирстов бил О’Делла клюшкой в ОТ и судейки молчали, наш хоккеист совершил схожее действие, и 2 минуты, то это норм? Я тебе могу несколько еще примеров привести, когда полосатые вам накидывали преимущество как следует
Анисимов сказал Муранова не свистеть
Вот и не свистели
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I. O.
Ответ TOR-NN
Не думал что кудашов такое быдло… Уфа вон серию проиграла,а не отдельный матч, и Козлов адекватно это воспринял. Без психоза.
Кудашов ещё не проиграл
0
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madflava
Ответ TOR-NN
Не думал что кудашов такое быдло… Уфа вон серию проиграла,а не отдельный матч, и Козлов адекватно это воспринял. Без психоза.
С судейками, которые вчера вам помогали, то конечно))) Что же ты еще такого скажешь? Когда Фирстов бил О’Делла клюшкой в ОТ и судейки молчали, наш хоккеист совершил схожее действие, и 2 минуты, то это норм? Я тебе могу несколько еще примеров привести, когда полосатые вам накидывали преимущество как следует
+1
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Dundee
Эмоции. Бывает
0
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pack25
Опять эти минские канадцы))
+1
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Igbin
Ответ TOR-NN
Не думал что кудашов такое быдло… Уфа вон серию проиграла,а не отдельный матч, и Козлов адекватно это воспринял. Без психоза.
Если бы Кудашов реагировал сдержанно, его упрекали бы в равнодушии, в безразличии к результату. Что ни делай, все равно найдется повод для критики.
+7
0
+7
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Алексей Кокурин
У Кудашова с нервами давно не в порядке.
+2
-1
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Олег
Это эмоции не больше того. Всякая бывает.
+4
-1
+3
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TOR-NN
Не думал что кудашов такое быдло… Уфа вон серию проиграла,а не отдельный матч, и Козлов адекватно это воспринял. Без психоза.
+2
-5
-3
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vadim 1980
О Кудашове был лучшего мнения
+2
-4
-2
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