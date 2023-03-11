Кудашов и Менелл оштрафованы после 5-го матча с «Торпедо». Защитник «Динамо» бросил бутылку в судью

КХЛ оштрафовала главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

Также денежный штраф выплатит защитник бело-голубых .

Специалист и хоккеист были оштрафованы в связи с поведением после пропущенной шайбы от « » (3:4 ОТ) в овертайме пятого матча серии Кубка Гагарина.

– Наложить на защитника « » Бреннана Менелла наказание по п.1.30. статьи 28 Дисциплинарного регламента (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), подвергнуть денежному штрафу.

– Оставить без изменений наказание, наложенное на главного тренера «Динамо» по п.2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу.

ВИДЕО