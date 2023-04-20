Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо». Он набрал 27 очков в 50 матчах сезона

Московское «Динамо» и Бреннан Менелл продлили контракт.

Новое соглашение американского хоккеиста и клуба рассчитано на три года.

В минувшем регулярном чемпионате провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.