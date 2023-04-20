Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо». Он набрал 27 очков в 50 матчах сезона
Московское «Динамо» и Бреннан Менелл продлили контракт.
Новое соглашение американского хоккеиста и клуба рассчитано на три года.
В минувшем регулярном чемпионате Бреннан Менелл провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.
Для Кудашова этот год будет определяющим как и для этого состава. Верю
И в него и в команду.
27 очков в 50 играх первый сезон.
А почему бы и не на три.