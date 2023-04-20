Менелл подписал 3-летний контракт с московским «Динамо». Он набрал 27 очков в 50 матчах сезона

Теги КХЛ Динамо Бреннан Менелл Хоккей

Московское «Динамо» и Бреннан Менелл продлили контракт.

Новое соглашение американского хоккеиста и клуба рассчитано на три года.

В минувшем регулярном чемпионате Бреннан Менелл провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.

11 комментариев

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Позитивный
Ответ Faroe
Следующий год Кудашов окончательно развалит Динамо с таким составом….сейчас опять просто переподпишут 98 % прошлогоднего состава и будут кричать что мы отлично усилились!….хотя нужно эти 98 % разогнать!
Ты написал глупость. Хотя Динамо и вылетело в первом круге, присутствовал в этот момент на стадионе….. И было достаточно грустно. Но ….Перспективы этой команды очевидны.И хорошо, что 98% сохранено. Звезд нет, но средний уровень хорош. Потапов, Ефремов, Якимов ( так и не восстановился) на мой взгляд были слабейшими нападающими в команде…..
Для Кудашова этот год будет определяющим как и для этого состава. Верю
И в него и в команду.
+9
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+9
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Вольфсбург
Менел молодец, О’Дел козёл!
+5
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Radik_2.0
трёхлетний контракт выглядит как редкость
+2
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Валерий Ковальчук
Три года, что-то много.
0
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Олег Демидов
Удачи и побед Менеллу в Динамо!
+1
-1
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Валера Синюков
Ответ Позитивный
Ты написал глупость. Хотя Динамо и вылетело в первом круге, присутствовал в этот момент на стадионе….. И было достаточно грустно. Но ….Перспективы этой команды очевидны.И хорошо, что 98% сохранено. Звезд нет, но средний уровень хорош. Потапов, Ефремов, Якимов ( так и не восстановился) на мой взгляд были слабейшими нападающими в команде….. Для Кудашова этот год будет определяющим как и для этого состава. Верю И в него и в команду.
Ефремов уже в СЮ, а с Якимовым продлевать контракт не стали.
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Позитивный
Ответ Faroe
Это вы бред несёте!….и на ты будешь разговаривать со своим приятелем Кудашовым а не со мной!!!
😂
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Юрий Назаров
Ответ Валерий Ковальчук
Три года, что-то много.
Ему 25 лет.
27 очков в 50 играх первый сезон.
А почему бы и не на три.
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