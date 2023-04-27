Вей может подписать контракт со «Спартаком» на год. Форвард «Барыса» набрал 41 балл в 57 матчах сезона

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Барыс Линден Вей Спорт-Экспресс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Канадский форвард Линден Вей попал в сферу интересов «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что форвард подпишет с клубом контракт на один год.

В сезоне-2022/23 Вей набрал 41 (18+23) очко в 57 матчах регулярного чемпионата, разделив первое место в списке лучших бомбардиров «Барыса» с Никитой Михайлисом.

Срок соглашения игрока с клубом из Казахстана истекает 30 апреля.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Отличный игрок.
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