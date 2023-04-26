Каменский о «Спартаке»: «Если придут Гусев с Ковальчуком, команда станет на голову сильнее. Илья может стать дядькой-наставником»
Валерий Каменский высказался о возможной роли Ильи Ковальчука в «Спартаке».
40-летний форвард ранее не исключил, что может продолжить карьеру хоккеиста.
– Если в «Спартак» перейдут Никита Гусев и Илья Ковальчук, это поднимет ажиотаж вокруг команды?
– Если Гусев с Ковальчуком в самом деле будут играть за «Спартак», то команда станет на голову сильнее. Очень важен характер, который есть у Ильи. Ковальчук объединяет вокруг себя, он умеет побеждать и вести за собой.
Это придаст уверенность той же молодежи из «Химика», которые сейчас выиграли Кубок Петрова. В любой команде нужен дядька‑наставник, и Илья Ковальчук может стать им в раздевалке «Спартака».
Что же касается Гусева, то он большой мастер, уже всем все доказал. Считай, он Олимпиаду для сборной России выиграл. Такого мастера возьмет к себе любой клуб КХЛ.
– Представляете, каким может быть большинство у «Спартака»?
– Мечтать не вредно, но пусть они сначала подпишут контракты, – сказал олимпийский чемпион и советник главы наблюдательного совета московского клуба.
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