Каменский о «Спартаке»: «Если придут Гусев с Ковальчуком, команда станет на голову сильнее. Илья может стать дядькой-наставником»

Теги Спартак Химик Воскресенск Сборная России по хоккею Илья Ковальчук Валерий Каменский КХЛ Пхенчхан-2018 Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о возможной роли Ильи Ковальчука в «Спартаке».

40-летний форвард ранее не исключил, что может продолжить карьеру хоккеиста. 

– Если в «Спартак» перейдут Никита Гусев и Илья Ковальчук, это поднимет ажиотаж вокруг команды?

– Если Гусев с Ковальчуком в самом деле будут играть за «Спартак», то команда станет на голову сильнее. Очень важен характер, который есть у Ильи. Ковальчук объединяет вокруг себя, он умеет побеждать и вести за собой.

Это придаст уверенность той же молодежи из «Химика», которые сейчас выиграли Кубок Петрова. В любой команде нужен дядька‑наставник, и Илья Ковальчук может стать им в раздевалке «Спартака».

Что же касается Гусева, то он большой мастер, уже всем все доказал. Считай, он Олимпиаду для сборной России выиграл. Такого мастера возьмет к себе любой клуб КХЛ.

– Представляете, каким может быть большинство у «Спартака»?

– Мечтать не вредно, но пусть они сначала подпишут контракты, – сказал олимпийский чемпион и советник главы наблюдательного совета московского клуба.

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