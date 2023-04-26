Данис Зарипов: «Хартли – один из великих профессионалов своего дела, как и Билялетдинов. Он сделал себе громкое имя в КХЛ»
Данис Зарипов назвал тренера Боба Хартли одним из великих профессионалов своего дела.
– Появилась информация, что Боб Хартли возвращается в КХЛ.
– И в какой это клуб, интересно?
– В тот же самый клуб – в «Авангард».
– Я скажу, что Боб Хартли – один из великих профессионалов своего дела, как и Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Он добился очень многого и за короткий срок сделал себе громкое имя в КХЛ.
Я очень рад, что Хартли возвращается. Хотел бы пожелать ему удачи в дальнейшей работе. Но только не в матчах с «Ак Барсом», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов.
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