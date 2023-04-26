«Это была провокация, он меня ### очень сильно». Защитник «Ак Барса» Юдин об удалении за удар головой игрока ЦСКА

Дмитрий Юдин объяснил свое поведение в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Защитник « » ударил головой игрока , находившегося на скамейке, в третьем периоде пятого матча финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-3).

В результате игрок получил 4 минуты штрафа.

Свой поступок объяснил тем, что за несколько секунд до эпизода Владислав Каменев сильно ударил его клюшкой по ребрам. Судьи этого не увидели.

«Это была провокация, он меня ### (ударил) очень сильно. Я настолько был уверен в своих ребятах, что даже не переживал [из-за удаления]», – сказал игрок казанцев.