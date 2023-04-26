«Это была провокация, он меня ### очень сильно». Защитник «Ак Барса» Юдин об удалении за удар головой игрока ЦСКА

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Юдин Владислав Каменев брань контент Хоккей

Дмитрий Юдин объяснил свое поведение в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Защитник «Ак Барса» ударил головой игрока ЦСКА, находившегося на скамейке, в третьем периоде пятого матча финальной серии Кубка Гагарина (2:1, 2-3). 

В результате игрок получил 4 минуты штрафа. 

Свой поступок Юдин объяснил тем, что за несколько секунд до эпизода Владислав Каменев сильно ударил его клюшкой по ребрам. Судьи этого не увидели. 

«Это была провокация, он меня ### (ударил) очень сильно. Я настолько был уверен в своих ребятах, что даже не переживал [из-за удаления]», – сказал игрок казанцев. 

1 комментарий

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сосед царя
Вот он меня ###- замечательный ребус, не разгадать, что было в первоисточник.
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